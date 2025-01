¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎµìÀµ·î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬º£Ç¯¤âatmos¤ËÅÐ¾ì¡ªÄ®Ãæ²Ú¡Ö»ç¶âÈÓÅ¹¡×¤È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â³«ºÅÃæ¤À¤è

atmos(アトモス) が、New Balance(ニューバランス)の中国旧正月コレクション「Lunar New Year Collection」を、今シーズンもラインナップ。スニーカーをはじめ、トータルコーディネートが叶うウェアアイテムも登場します!コレクションアイテムは現在、atmos各店や公式オンラインストアにて販売中なので、気になる方は早速チェックして。またコレクションの発売にあわせ、原宿に拠点を構える「紫金飯店」とタッグを組み、2月9日(日)までポップアップも開催中なので、ぜひ足を運んでみてはいかが?

「ニューバランス」“蛇”の要素を取り入れたスニーカーコレクションのスニーカーは、『Warped Runner』2型、『M1000LNY』『U1906RNY』『U740LN1』各1型をラインナップ。トレンド感のある、くすんだトーナルカラーをベースに、今年の干支・巳年からインスパイアされた“蛇”の要素がそれぞれに織り交ぜられたデザインです。ブランドを象徴するクラシカルな表情と最新テクノロジーを融合させた、現代的なデザインをもつ「SHIFTEDシリーズ」の『Warped Runner』。アッパーには、衝撃吸収性と反弾発性に優れた機能が搭載されていて、履きやすさも魅力です。「New Balance UWRPDLN1 WHITE」(税込2万7500円)は蛇のデザイン&素材に磨き上げられた一足。天然皮革を採用した、スペシャルマテリアルパッケージも必見です。「New Balance UWRPDLY1 BLACK」(税込2万4200円)は、“蛇年(巳年)”からインスパイアされたカラーリングにご注目。1999年に登場したトレーニングモデル「M1000」を復刻したクラシックモデルからは、新色「New Balance M1000LNY BLACK」(税込2万2000円)が登場。快適なクッション性と、安定した足運びをサポートしてくれます。こちらも、“蛇年(巳年)”からインスパイアされたカラーリングに仕上がっていますよ。ニューバランスの創業年を名前にしたパフォーマンスランニングシューズ「1906」を再構築した「1906R」から、蛇をモチーフにした新色「New Balance U1906RNY GRAY」(税込2万2000円)が登場。衝撃吸収性と反発性に優れたソールと甲周りのフィット感で、快適な履き心地を実感できるかも。2つのフィットネスランニングシューズ「740」と「530」を組み合わせたハイブリッドモデルとして、“蛇年(巳年)”からインスパイアされたカラーリングの「New Balance U740LN1 BEIGE」(税込1万6500円)も登場しますよ。スニーカーにマッチするウェアアイテムもあわせてチェックウェアはジャケットからパンツまで幅広くラインナップしており、ワンポイントに“蛇”のディテールを加えたコレクションに。軽くて機能性の高い素材“ウーブン”を使用した「New Balance Lunar New Year Woven Jacket」(税込3万3000円)は、リバーシブルデザイン&トレンドのウエスト丈に仕上がっています。トレンドのボックスシルエットに仕上がった、襟の高いハーフジップのスウェット「New Balance Lunar New Year Sweat」(税込1万5950円)。「New Balance Lunar New Year Knit Pants」(税込1万4960円)は、トレンドのオーバーサイズに、前ポケットと後ろポケット、裾を調整できる紐が付いています。ウェアアイテムは、1年に1度の旧正月を大切な方と過ごす温かい時間を表現するため、ベージュ・グレー・ブラウンなどのニュートラルなカラーをベースに、アクセントカラーとして縁起が良い“赤”をガーネットレッドで表現しているそうですよ。「紫金飯店」とのポップアップも開催中!コレクションの発売に伴い、町中華「紫金飯店」と今年もタッグを組み、紫金飯店ハラカド店にて2月9日(日)までの期間限定でポップアップが開催中です。今回は『復活と再生』をテーマに、限定メニューやスクラッチキャンペーンを実施。紫金飯店にてお食事 or 限定メニューをご注文すると、1枚スクラッチがもらえますよ。A賞はNew Balance Lunar New Year アパレル、B賞はオリジナルビアグラス、C賞はオリジナルタオル、D賞はLunar New Year クリアファイル。“ハズレ”でも、ハラカド・オモカドで使える500円OFFクーポンがもらえるのがうれしいですね。紫金飯店 POP-UP場所:紫金飯店ハラカド店住所:東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 東急プラザ原宿「ハラカド」5階期間:1月17日(金)〜2月9日(日)さりげない“蛇”のデザインがステキスニーカーをはじめ、ウェアアイテムもラインナップしており、トータルコーディネートを楽しめるのがうれしいところ。過去に開催された「紫金飯店」とのポップアップは大盛況だったということもあり、今回も盛り上がっていること間違いなし!ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょう。「New Balance - Lunar New Year Collection with 紫金飯店」特集ページhttps://www.atmos-tokyo.com/参照元:Foot Locker atmos Japan合同会社 プレスリリース