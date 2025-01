【ヒナタ(水着)】10月 発売予定予約期間:1月21日~3月5日価格:19,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ヒナタ(水着)」を10月に発売する。価格は19,800円。予約受付期間は3月5日まで。

「ブルーアーカイブ」より、ヒナタが水着姿でスケールフィギュアとなって登場。優雅でちょっとセクシーな白いワンピースの水着を身にまとい、軽やかで透け感のある羽織がアクセントになっている。さらに、大きな麦わら帽子が夏の海辺の雰囲気を一層引き立て、夏のビーチでの彼女の魅力が再現されている。

ヒナタ(水着)

10月 発売予定

予約期間:1月21日~3月5日

価格:19,800円

【製品概要】

作品名:「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品・1/6スケール・専用台座付属

全高:約310mm

原型制作:KAMUI(グッドスマイル上海)

彩色:メロンソーダ

Designer・Illustrator:kokosando

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

販売元:グッドスマイルカンパニー

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.