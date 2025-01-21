³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¡¡ÂçÊª²Î¼ê¤«¤é¡Ö¤´ÈÓÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×´¶·ã¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤ÊºÇ¹â¤ÎÌë¡×2S¸ø³«¤ËÈ¿¶Á
¡¡¤Ò¤È¤ê·ÝÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¡Ê39¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³¹Î¢¤Ï¡ÖÀÆÆ£ÏÂµÁ¤µ¤ó¤Ë¤´ÈÓÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Î¼ê¤ÎÀÆÆ£ÏÂµÁ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤µ¤¯¤Ë¿§¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Ú¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤ÊºÇ¹â¤ÎÌë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡¼¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°¡¼¤¤¡ª¡ª¡ª¤Þ¤µ¤Ë·àÅª¤Ê½Ö´Ö¡£¤¹¤²¡¼¤Ê¤Ã¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¿Ì¤¨¤ë¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¨¤¨¤Ê¤¢¡Ä¡×¡Ö¤»¤Ã¤Á¤ã¤óÏ·¤±¤Ø¤ó¤Ê¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£