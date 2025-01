オーガニック・フェアトレードのカカオを使用！XXOCOA「ボンボンショコラ Bonbon de chocola from Kyushu」

「XXOCOA(ショコア)」は、2025年バレンタイン新作スイーツとして、福岡県産あまおう、熊本県産和栗、沖縄県産マンゴー、長崎五島列島産天日塩、福岡県産八女茶を使用した九州産素材のボンボンショコラ5種を、店舗およびオンラインショップで販売中です。

XXOCOA「ボンボンショコラ Bonbon de chocola from Kyushu」

価格 :1,500円(税込)・5粒入り

販売開始日:2025年1月14日(火)

オーガニック、フェアトレードのカカオを使用し全て自社のアトリエでハンドメイドした、バレンタインデーの贈り物として毎年人気のボンボンショコラに、九州産の素材を使用した5種類の新フレーバーが新たに登場しました。

福岡のチョコレート専門店ならではのボンボンショコラを楽しめます。

■九州産素材とオーガニックカカオの新作ボンボンショコラ

福岡市中央区大名のチョコレート専門店「XXOCOA」(ショコア)では、2025年バレンタインの新作スイーツとして、九州産の素材を掛け合わせたボンボンショコラを発売開始します。

オーガニック・フェアトレードのカカオを使用し、全て自社のアトリエでハンドメイドしている同店こだわりのボンボンショコラは、バレンタインデーの贈り物として毎年好評の。

そんな同店人気のボンボンショコラに、2025年バレンタインの新作フレーバーが登場しました。

新作フレーバーは5種類で、全てに九州産素材を使用している点が特徴です。

福岡県産あまおう、熊本県産和栗、沖縄県産マンゴー、長崎五島列島産天日塩、福岡県産八女茶といった、九州各地が誇る自慢の素材の魅力を、福岡・大名に店舗を構える同店のショコラティエの手によって最大限に引き出しました。

一箱のボンボンショコラで九州を周遊旅行しているような気分に浸れます。

新作の九州素材ボンボンショコラを含む、同店のチョコレートスイーツ各種は、XXOCOA本店の他に、博多阪急、大丸福岡天神店、岩田屋本店のバレンタインデー催場、XXOCOA公式オンラインショップで販売します。

〜「ボンボンショコラ Bonbon de chocola from Kyushu」フレーバーの紹介〜

●あまおう(福岡県産あまおう使用)

福岡産のあまおうとホワイトチョコレートの組み合わせでベリー感の強い一粒

●和栗(熊本県産和栗使用)

和栗の食感が残る滑らかな和栗ペーストとホワイトチョコレートのリッチな組み合わせ

●エキゾチック(沖縄県産マンゴー使用)

沖縄産マンゴーにパッションフルーツとオレンジを合わせた南国の雰囲気が漂う鮮やかな味わい

●プラリネ・サレ(長崎五島列島産天日塩使用)

手作りならではの香ばしい食感と優しい甘さのプラリネを五島列島産の塩が引き立てます

●抹茶(福岡県産八女茶使用)

奥深く上質な福岡県八女産の抹茶を使用し抹茶の香りが際立つ一粒

■体に、自然に優しいサスティナブルな素材でつくるチョコレートスイーツ

XXOCOAで使用する素材は、私たちの体にも優しく、自然にも、お菓子の原料である農産物の作り手にも優しいサスティナブルな素材を選定しています。

チョコレートはオーガニック、フェアトレードの原料を使用しています。

また、甜菜糖や太白胡麻油など体にやさしい素材も使用しています。

ボンボンショコラにも、オーガニック・フェアトレードのカカオを使用しており、全て自社のアトリエでハンドメイドしています。

チョコレートの香りと味わいを最も引き出すため、一般的なボンボンショコラの製法と比べ低温で調理しているので、てまひまがかかり、大量に作れませんが、カカオや素材の風味を引き出しています。

それぞれ異なるフレーバーの濃厚かつなめらかな口どけと、カカオの香りを楽しめます。

<販売場所>

・XXOCOA 本店

〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目8-38 DAIMYO 509 1F

・博多阪急 8階催場「バレンタインフェスタ2025」XXOCOAブース内

(1月23日〜2月14日)

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

・大丸福岡天神店 本館8階催場「DAIMARU Valentine 2025」XXOCOAブース内

(1月29日〜2月14日)

〒810-8717 福岡県福岡市中央区天神1-4-1

・岩田屋本店 B2階「岩田屋のバレンタイン」XXOCOAブース内

(1月29日〜2月14日)

〒810-8680 福岡県福岡市中央区天神2丁目5番35号

ボンボンショコラ Bonbon de chocola from Kyushu

■店舗概要

店舗名 : XXOCOA(ショコア)

所在地 : 〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目8-38 DAIMYO 509 1F

URL : https://xxocoa.com/

オンラインショップ: https://www.xxocoa-ec.com/

TEL : 092-791-3233

営業時間 : 11時〜19時

アクセス : 福岡市営地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩で5分

西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩で10分

