¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¡¼¥È¤ä¤ª²Ö¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¡ªCAFE OHZAN¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×

CAFE OHZAN「バレンタイン限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年1月15日(水)より、店頭およびオンラインストアにて、バレンタイン限定ラスクを販売中。

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。

バレンタインデーに向けて、数量限定の特別な商品です。

毎年デザインを変えているバレンタインデー限定商品。

2025年は、フェミニンさをベースに、クラシカルなヴィンテージ感をプラス。

CAFE OHZANらしい、品のあるギフト商品です。

パッケージは、ローズピンクにブラックを合わせて、甘すぎない大人の配色に。

優雅な曲線を利かせて、ボタニカルでクラシカルな雰囲気の花柄を描きました。

大人の女性をイメージしたデザインで、バレンタインはもちろん、この季節らしいお洒落なギフトです。

中身のお菓子は、サクサクに焼き上げたラスクにチョコレートをたっぷりとコーティングしたもの。

軽やかな食感にほのかな塩味とチョコレートのコクが重なり、ラスクならではの味わいが楽しめます。

使用しているチョコレートは、ミルクチョコレート、ストロベリーチョコレート、ホワイトチョコレートの3種類。

チョコレートの味わいに合わせて、フルーツやナッツで彩り華やかに飾り付けました。

ミルクチョコレートにはドライリンゴやドライストロベリー、キャラメルクランチを、ホワイトチョコレートにはドライブルーベリーやピスタチオ、ホワイトクランチなどを合わせてアクセントにしています。

見た目が華やかなトッピングは、味や食感にも変化を与えてくれます。

ひとつの商品でも口にする場所によって印象が変わるので、食べるのが楽しくなってしまいそう。

ハートやお花のモチーフも可愛らしく、目を楽しませてくれます。

温かな想いが伝わる、特別なお菓子です。

街中にチョコレートが並び、甘い香りに包まれる2月。

キラキラしたお菓子を見つけると、思わず誰かに渡したくなるもの。

喜ぶ顔を想像するだけで、なんだか楽しく、幸せな気分に。

見た目も特別感のあるCAFE OHZANのお菓子は、大人の女性のための“しあわせギフト”。

■キューブラスク5個入 ベル/Le Cube Rusk Belle

内側まで華やかなパッケージのベル

フランス語で「美しい」を意味する“Belle”と名付けられたキューブ型のラスク。

横に5つ並んだ小箱を引き出して開ける、珍しい作りです。

小箱の内側にも細かなイラストが隠れており、繊細で豪華なパッケージです。

ラスクにはハートやお花のモチーフをトッピングし、可愛らしく柔らかな印象に。

淡いパープルのチョコレートは、ホワイトチョコレートでできたもの。

ドライブルーベリーの爽やかな味わいが加わって、他にはない味わいのチョコレートラスクになっています。

商品名 : キューブラスク5個入 ベル

価格 : 1,728円(税込)

発売日 : 2025年1月15日(水)

販売URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■スティックラスク5本入 ラヴィソン/Le Stick Rusk Ravissant

ピンクやパープルの淡いカラーが際立つラヴィソン

フランス語で「うっとりするような、すてきな」を意味する“Ravissant”と名付けられた、スティック型のラスク。

一本ずつ手作りのチョコレートラスクは、その細かな装飾にため息がでるほど。

ストロベリーチョコレートのラスクには、手作業で曲線を描き、銀箔シュガーをかけています。

メレンゲでできたお花の周りがキラキラと輝き、ジュエリーのような雰囲気です。

箱最下段のミルクチョコレートのラスクは、アーモンドローストやドライリンゴの華やかな香りが特徴的。

キャラメルクランチで独特のほろ苦さを重ねたことで、冬にぴったりの大人の味わいになりました。

おすすめのフレーバーです。

商品名 : スティックラスク5本入 ラヴィソン

価格 : 1,512円(税込)

発売日 : 2025年1月15日(水)

販売URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■販売店情報

・銀座三越店

・日本橋三越店

・東武池袋店

・二子玉川東急フードショー店

・公式オンラインストア

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店

※バレンタインデー限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港(第1ターミナル/3か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ:03-5757-8131

2F出発ロビー23 PIER4

お問い合わせ:03-5757-8134

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・羽田空港(第3ターミナル/1か所)

4Fレストラン&ショップ 江戸小路28 Edo食賓館(時代館)

お問い合わせ:03-6428-0426

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※バレンタインデー限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

・神戸阪急(1月22日〜2月14日)

・博多阪急(1月23日〜2月14日)

・南町田 グランベリーパーク

グランベリーパーク内 ギャザリングマーケット(1月24日〜2月14日)

・ながの東急百貨店(1月24日〜2月16日)

・京王百貨店 新宿店(2月4日〜2月14日)

