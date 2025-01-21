ÃÏ¾å¤â¿å¾å¤â¿Ê¤à¡ª¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¿·Àø¿å´Ï¡Ö¤é¤¤¤²¤¤¡×¤¬¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥«ー¤Ë¡ª
¡Ú¥×¥ë¥×¥é Àø¿å´Ï ¤é¤¤¤²¤¤¡Û
2·îÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§1,650±ß
2·îÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§1,650±ß
¡¡¹ñºÝËÇ°×¤Ï¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥«ー¡Ö¥×¥ë¥×¥é Àø¿å´Ï ¤é¤¤¤²¤¤¡×¤ò2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,650±ß¡£
¡¡¡Ö¤é¤¤¤²¤¤¡×¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¿·Àø¿å´Ï¡£¤¿¤¤¤²¤¤·¿Àø¿å´Ï¤Î4ÈÖ´Ï¡£´ÏÌ¾¤Ï´Á»ú¤Ç¤Ï¡ÖÍë·ß¡×¤È¤Ê¤ë¡£¿··¿¤ÎÀîºê12V 25/31·¿¥Ç¥£ー¥¼¥ëµ¡´Ø¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿Àø¿å´Ï¤Ç¡¢Àø¹Ò¿¼ÅÙ¤Ê¤É¤ÏÌ¤È¯É½¡£Á´Ä¹84m¤Ç¡¢¾è°÷70Ì¾¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÃßÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü´Ö¤ÎÀø¹ÔÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¡Ö¥×¥ë¥×¥é Àø¿å´Ï ¤é¤¤¤²¤¤¡×¤ÏºÇ¿·±ÔÀø¿å´Ï¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥«ー¤ÇÉ½¸½¡£¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥ê¥åー¤Ç¿å¾å°ÜÆ°¤â²ÄÇ½¤À¡£