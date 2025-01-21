東京マルイ、「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ」に「M4A1 MWS」など3点再販！
【東京マルイ再販情報：1月16日～1月17日分】
東京マルイは、1月16日より1月17日にかけて10才以上モデル2点と18才以上モデル1点のエアガン計3点を再販した。
今回は、BBエアーリボルバー「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ ブラック【エアーリボルバー プロ】」（15,180円）と電動ガンBOYs「H&K MP5A5」（9,680円）に加え、ガスブローバック マシンガン「M4A1 MWS」（65,780円）の3点が再販された。
1月16日分
「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ ブラック【エアーリボルバー プロ】」詳細価格：15,180円 全長：266mm 銃身長：70mm 重量：434g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発
「H&K MP5A5」詳細価格：9,680円 全長：437mm/562mm（ストック伸長時） 重量：1,030g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：32＋約110発発
1月17日分
「M4A1 MWS」詳細価格：65,780円 全長：777mm/854mm（ストック最大伸長時） 銃身長：250mm 重量：2,970g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35＋1発（1発は本体に装填した場合）
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