Î²²«Åç¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¡48»þ´Ö±ä¾ÆÃæ¡¡¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡¡¼¯»ùÅç
»°ÅçÂ¼¤ÎÎ²²«Åç¤Ç19ÆüÈ¯À¸¤·¤¿¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21ÆüÄ«¡¢Î²²«Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£»³¤«¤é¤¦¤Ã¤¹¤é¤È±ì¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ÅçÂ¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢»°ÅçÂ¼Î²²«Åç¤ÎÌ¨¶¶ÉÕ¶á¤Ç±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃóºß½ê¤Î·Ù»¡´±¤¬µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶¤Î¶á¤¯¤ÎÁð¤ä¤Ö¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»³ÎÓ¤ª¤è¤½5000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤è¤½48»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿º£¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åç¤Ë¤Ï125¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤äÈï³²¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»°ÅçÂ¼¤ÏºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Âç»³Ã¤É×Â¼Ä¹¤ä¿¦°÷9¿Í¤¬Åç¤ËÆþ¤ê¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±þ±çÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Ê¤É¸©Æâ5¤Ä¤Î¾ÃËÉ¤«¤éÂâ°÷27¿Í¤È¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬20ÆüÅç¤ËÆþ¤ê¡¢¸½ºß¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦