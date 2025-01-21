NEO JAPONISM¤ÎºÇÇ¯¾¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¦À¥¸Í¤ß¤ë¤«¡¢²°Æâ¥¹¥¡¼¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ë¡¡¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEO JAPONISM¤ÎºÇÇ¯¾¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¥¸Í¤ß¤ë¤«¤¬¡¢1·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¡Ê1·î28Æü¹æ¡Ë¤Î¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï²°Æâ¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î²¹¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÀã¤âÍÏ¤«¤·¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡õÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¡Ä¡Ö²Ö³¡¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà
¡¡2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¥¸Í¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÎù¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢²°Æâ¥¹¥¡¼¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¿åÃå»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡×¤ËÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡¢¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NEO JAPONISM¤ÎºÇÇ¯¡¦À¥¸Í¤ß¤ë¤«¤¬ÅÐ¾ì¡£É½»æ¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¤¬¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡õÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¡Ä¡Ö²Ö³¡¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà
¡¡2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¥¸Í¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÎù¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢²°Æâ¥¹¥¡¼¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¿åÃå»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡×¤ËÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡¢¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NEO JAPONISM¤ÎºÇÇ¯¡¦À¥¸Í¤ß¤ë¤«¤¬ÅÐ¾ì¡£É½»æ¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¤¬¾þ¤ë¡£