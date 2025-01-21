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Ishige's back heel Nagasawa's finish pic.twitter.com/CV7evV4XnJ— Wellington Phoenix (@WgtnPhoenixFC) January 20, 2025