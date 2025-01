½ÐÅ¸¼õÉÕÃæ¡ªÂè52²ó¹ñºÝÊ¡»ãµ¡´ïÅ¸¡õ¥Õ¥©¡¼¥é¥à

保健福祉広報協会では、「第52回国際福祉機器展&フォーラム」の出展受付を2025年1月15日(水)から開始しました。

第52回国際福祉機器展&フォーラム

保健福祉広報協会では、「第52回国際福祉機器展&フォーラム」の出展受付を2025年1月15日(水)から開始。

【出展社受付期間】

2025年1月15日(水)〜3月31日(月)

(Web展は〜5月30日(金)まで)

【会期】

2025年10月8日(水)〜10日(金) 東京ビッグサイト 西・南展示ホール

※東京ビッグサイトの改修工事に伴い、例年と会場が変わっています。

H.C.R.は、日本およびアジア最大級の福祉機器の国際展示会です。

1974年の第1回開催より、半世紀以上もの歴史を紡いでまいりました。

本年で52回目となるH.C.R.2025においては、「2040年問題」を見据えた対策が国において検討される中、「クリエイティブな未来を拓く」をテーマに、来場者と出展社等をつなぐ双方向性のある企画等、福祉の“フォーラム”の場としての機能拡充と、総合的な情報を発信し、来場者のさらなる誘致に取り組むとのことです。

1分でわかるH.C.R.(YouTubeより)

【パンフレット】

https://hcr.or.jp/data/sub_pamphlet.pdf

H.C.R.2025パンフレット

○昨年度の写真

H.C.R.2024 場内の様子

H.C.R.2024 試乗・試用の様子(1)

H.C.R.2024 試乗・試用の様子(2)

