ペットをテーマにした新たなMV「BILIBALA BOOM」公開！Creativision Studio「Starsand Island」

Creativision Studioが開発する島の生活シミュレーションゲーム「Starsand Island」より、ペットをテーマにした新たなMV「BILIBALA BOOM」が公開。

開発チームによりますと、動画で展示されているのは、ゲーム最新のペット着せ替え機能です。

また、中国の旧正月に合わせて、開発チームは国家級無形文化遺産 瑞獅と特別コラボして、「瑞獅-春踊り-」を公開しました。

「Starsand Island」は、都会の仕事を辞めた主人公が、現実の重荷を下ろして島でのどかな暮らしを始める癒しの島生活シミュレーションゲームです。

星砂島という名のこの島には、暖かい太陽の光、柔らかい砂浜、緑豊かな草地、豊かな風車、友好的な町の住民、親切なイルカ、色とりどりの珊瑚、暖かい丸太小屋と活発なリス――これら全てで構成された島の世界です。

開発チームによりますと、今回発表されたペットの着せ替え機能は、既存の猫、犬、リス、カピバラ、子ギツネ、レッサーパンダなどの様々なキャラクターに全面的に対応しており、それぞれのキャラクターは全身3つのパーツを自由に着せ替えることができます。

中国では、伝統的な祝日である旧正月の間に、新年に瑞獅で踊る風習があり、縁起を担ぎ、邪気を祓い、疫病を避けるという意味が込められています。

また、獅子舞は国家級無形文化遺産にもなっています。

今回「Starsand Island」は最新のペットの着せ替え機能を組み合わせて、瑞獅をデザイン要素としたペット衣装「瑞獅-春踊り-」を公開しました。

「Starsand Island」はさわやかで癒しのある暖かい絵柄で、プレイヤーは自由度の高い建築システムを通じて自分の夢の家を作ることができます。

壁、ドア、窓、屋根などのパーツを自由に置くだけでなく、好みに応じて家具を配置したり、サウンドをカスタマイズすることもできます。

インタラクトアイテムをプログラムすることもできます。

プレイヤーは家を建築するだけでなく、ここで海の生き物を獲ったり、釣りをしたり、作物を育てたり、動物を育てたりなど、島生活を満喫することができます。

また、町の人たちと友情や愛情を育むことで、彼らからおいしい料理のレシピや自作の道具をもらうこともできます。

島の探索も本作の重要な要素です。

プレイヤーは海の中で釣りや潮干狩り、オートバイに乗って町であちこち見て回ることもできます。

島の森や洞窟を探索し、隠された財宝や古い遺跡を発見することもできます。

町では特別なイベントも開催されています。

「Starsand Island」は1人用ゲームモードとオンライン協力モードに対応し、日本語と英語にも対応する予定です。

2025年第4四半期にPC(Steam)向けに配信予定です。

今回の「Starsand Island」の最新の開発進捗が公開されたことで、プレイヤー達の熱烈な討論を引き起こして、新しい内容や機能に期待しています。

