今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、見た目にぬくもりがあってカジュアルなアクセントにもなる、ディズニーデザイン「ボア使いバケットハット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ボア使いバケットハット」チップ&デール

価格:4,490円(税込)

頭回りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約5.5cm

品質:【本体】ポリエステル100%、【ツバ裏】アクリル65%、ポリエステル35%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのバケットハット。

肌寒い日にぴったりなぬくもり感のあるハットで、カジュアルなコーデの仕上げとしても活躍します!

やさしいベージュカラーも使いやすいポイント。

サイドにはアクセントで「チップ」と「デール」をイメージした縞模様のテープも付いています。

「チップ」と「デール」は刺繍で表現しています。

お揃いの帽子をかぶって、にっこり笑顔☆

ツバ裏にはフェイクボアがあしらわれているので、ぬくもり感たっぷり。

内側にはサイズを調整できるテープが付いています。

シンプルなデザインなのでデイリー使いに重宝しそう。

見た目にぬくもりがあってカジュアルなアクセントにもなる、ディズニーデザイン「ボア使いバケットハット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

