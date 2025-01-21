ÃÎ¿Í¤ÎÆ¬¤Ê¤É¤òÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤ë¡¡Á´¼£2¤«·î¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ÂçÊ¬»Ô
ÂçÊ¬»Ô¤ÇµîÇ¯7·î¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤òÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤ê¡¢¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢21Æü¡¢56ºÐ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¼®¸«¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯7·î¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÅö»þ34ºÐ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¿ÅÙ¤âÃËÀ¤ò²¥¤Ã¤Æ¡¢º¸¼ê¼ó¹üÀÞ¤äÆ¬ÉôÂÇËÐ¤Ê¤É¡¢Á´¼£2¤«·î¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ö·ïÍâÆü¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£