ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、もっちり感触が心地よく快適な、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの低反発ウレタンラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの低反発ウレタンラグ」

© Disney / Pixar

サイズと価格:【約130×200】6,990円(税込)、【約200×200】8,990円(税込)、【約200×240】9,990円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】不織布、【中身】約10mm厚の低反発ウレタンフォーム入り

床暖房・ホットカーペット対応

全厚:約15mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターアートが可愛いラグ。

約10mmの低反発ウレタン入りで、踏むと心地よく沈み込みます。

また、もっちりと快適で思わずゴロゴロしたくなる気持ちよさ◎

デザインは全部で5種類で、それぞれ3種類のサイズから選ぶことができます。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのラグ。

木や花に囲まれている「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」の仲良しなアートがかわいさ満点☆

ナチュラルなカラーリングなのもポイントです。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのラグ。

赤や青、白など落ち着いた色合いのチェック柄が素敵!

さらにチェック柄の上には様々な大きさのミッキーモチーフが散りばめられています。

ダンボ

© Disney

「ダンボ」デザインのラグ。

淡く優しいカラーにほっこり◎

一面には「ダンボ」や風船、ガーランドにボール、背面にはカラフルなドット柄があしらわれています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのラグ。

雪遊びを楽しむ「チップ」と「デール」のアートがとっても賑やか☆

仲良く雪だるまを作ったり、スキーをしたり、チャーミングな姿に注目です。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのラグ。

アイボリーが基調のラグには、「ウッディ」や「ジェシー」、「バズ・ライトイヤー」に「エイリアン」、「ハム」などの人気キャラクターの姿がずらり!

キャラクターたちは、ユニークなデフォルメタッチで表現されています。

© Disney

<素材アップ>

なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー素材に、低反発ウレタンが心地よい◎

そして毛足が短いため、ホコリやゴミが入りにくく、お掃除も簡単にできます。

インテリアに馴染むデザインなので、リビングから子供部屋まで使えそう!

もっちり感触が心地よく快適な、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの低反発ウレタンラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

