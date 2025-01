セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ ハグポーズを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ ハグポーズ

登場時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約20×20×38cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

大きく両手を広げ、抱きしめてくれそうなポーズをしている『くまのプーさん』のぬいぐるみがセガプライズから登場。

このまま飛びついて、抱きしめてもらいたくなる姿をしています!

ボリュームある大きめサイズで、ハグすると癒やされそうなぬいぐるみです。

口を開けた、にっこり笑顔もかわいいポイント。

優しい気持ちに包まれる、お部屋に飾りたくなるプライズです☆

抱きしめてくれそうなハグポーズで迎えてくれる『くまのプーさん』のぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ ハグポーズは、2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

