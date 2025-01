スイーツのプロ推薦！ 銀座の中心で味わう自家製ブリオッシュのフレンチトースト

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

「和光アネックス ティーサロン」のフレンチトースト

銀座のシンボル「和光」の並びにある「和光アネックス」。同店の2階にあるティーサロンでは旬のフルーツを使ったパフェをはじめ、さまざまなスイーツを味わうことができます。数あるメニューの中で特におすすめしたいのが「フレンチトースト」。今回は、僕が愛してやまない「和光アネックス ティーサロン」の絶品フレンチトーストをご紹介します。

銀座のど真ん中で味わう幸せ時間

和光アネックス 写真:お店から

「和光アネックス」では、地下1階から2階まで和光ならではの上質にこだわった、さまざまな「食」を楽しむことができます。

地階は季節の味覚やギフト商品がそろうグルメサロン。1階は常時約30種類のチョコレートやケーキが並ぶ「ケーキ&チョコレートショップ」。そして2階はデザートや軽食が楽しめるティーサロンになっています。

店内

ショップ内の階段を上がった2階のティーサロンは、シックな色調でしつらえた上質な空間。窓側の席からは銀座の通りを見渡すことができ、お気に入りのスイーツとともに優雅な「食」の時間を楽しむことができます。

メニュー

こちらでは、旬のフルーツを使ったパフェやデザートだけではなく、そば粉のガレットなどの軽食、ポットでサービスされる紅茶、コーヒーハンターとして知られる・川島良彰氏が「和光」のためにブレンドしたコーヒーなども味わうことができます。銀座でのショッピングの合間に訪れて、一息つきたい贅沢なサロンですね。

スイーツ全般を統括するシェフパティシエの松目貴宏氏

ティーサロンのスイーツ全般を統括するのは、和光で15年以上にわたって製菓を担当している松目シェフ。伝統のレシピを守りつつ、独自の経験を活かしながら時代に沿った新しいお菓子を作っているそうです。

今回はそんな同店の数あるメニューの中から、僕がおすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! ブリオッシュで作るフレンチトースト

「フレンチトースト」3,520円

同店を訪れたらぜひ食べてほしいのが「フレンチトースト」3,520円! 自家製のブリオッシュ生地をアパレイユ(卵黄、バター、生クリームなどを合わせた液)にしっかり浸してからフライパンで焼き上げる、こだわりのフレンチトーストです。お皿には、はちみつのアイスクリームのほか、3種のベリーが円状に添えられています。

生地はふっくらしっとり

丸形のかわいらしいパンは、自家製のブリオッシュを筒状に焼き、真ん中だけをくり抜いたもの。アパレイユにしっかり浸し、バターを引いたフライパンでじっくり焼き上げているため表面は香ばしく、中はふわふわ&しっとりしているのが特徴です。また添えられた3種のベリー(いちご・ブルーベリー・フランボワーズ)は甘さと酸味のバランスが絶妙で、ほんのり甘いブリオッシュと相性抜群。ベリーとブリオッシュにはアングレーズソースとメープルシロップをかけているためとても味わい深く、濃厚な風味ととろける甘さにほっこりします。

ブリオッシュにはちみつアイスクリームを付けて

こだわりはブリオッシュだけではありません! 自家製のアイスにはフランス産のはちみつを使用するなど、素材にもこだわっています。はちみつのコクとバニラアイスの甘さが香ばしいブリオッシュにしっかりマッチ。バターの風味とも相まって、いつもとは違ったフレンチトーストのおいしさを発見できます。素材と製法にとことんこだわった贅沢なフレンチトーストは、自分へのご褒美にぴったり。

多彩なバニラが楽しめる! 銀座 プリン・ア・ラ・モード

「銀座 プリン・ア・ラ・モード」3,300円

硬めのカスタードプリンにバニラアイスクリーム、さらに生クリームや7種のフルーツをトッピングした見た目も華やかな一品。「プリン・ア・ラ・モード」で使用するお皿はステンレスのオーバルをイメージしますが、同店ではプリンの存在が引き立つようパフェグラスで提供しています。

層の重なりがとてもキレイ

底に敷いたバニラプリンは、牛乳と生クリームにバニラを加えたもので、ミルキーながらもさっぱりとした味わいが特徴。2種類をブレンドした生クリームやコクのあるカスタードクリームとも相性が良く、食べ進める手が止まりません。多彩なバニラが楽しめる贅沢な味わいは同店ならでは。折り重なる層の美しさを目でも楽しめるので、食べる前の写真撮影はお忘れなく。

昔ながらの「プリン・ア・ラ・モード」を現代風にアレンジ

フルーツは、いちご、りんご、キウイ、バナナ、ラズベリー、オレンジ、ブルーベリーの7種。注文を受けてからカットするため、抜群のフレッシュ感です。硬めのカスタードプリンやサクッとしたアーモンドチュイルなど、一口でいろんな食感が楽しめるのも魅力的。プリン好き&パフェ好きにはぜひ食べてほしい一品です。

「和光」を代表するこだわりのチョコレートにも注目

チョコレートは1粒540円〜

1階の「ケーキ&チョコレートショップ」では、ケーキや焼菓子、チョコレートなど、さまざまなスイーツを販売しています。中でもチョコレートは和光を代表するスイーツの一つ。ショーケースには約30種類のチョコレートがずらりと並び、どれを選んだらいいか迷ってしまいます。

高級感のあるチョコレートボックス

「ショコラ・フレ18個」9,720円や「ショコラ・フレ10個、トリュフ10個詰合せ」10,800円など、特別感漂うチョコレートボックスは、大切な人への手土産にぜひチョイスしたいところ。ボックスやチョコレート自体のデザインにこだわったものなら、印象深い手土産になること請け合いですよ。

お客様がもっとワクワクできるパフェが作れたら最高

「目でも舌でも楽しめる新しいパフェを増やしたい」と語る松目シェフ

「『和光』と言えばパフェをイメージする人が多いので、今後はさらに新しいパフェをどんどん作っていきたいと考えています。お客様が一目見て『わ〜っ!』と声を上げるようなパフェなんていいですね。味覚だけではなく視覚でも楽しめるなんて最高じゃないですか。ワクワクする楽しいパフェを作ってお客様に喜んでもらう、それに限ります」。最後にそう話してくれた松目シェフ。

伝統を守りながらも時代に沿って変化するスイーツを作る「和光アネックス ティーサロン」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆和光ティーサロン住所 : 東京都中央区銀座4-4-8 和光アネックス 2FTEL : 03-5250-3100

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

The post スイーツのプロ推薦! 銀座の中心で味わう自家製ブリオッシュのフレンチトースト first appeared on 食べログマガジン.