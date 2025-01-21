¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¡áLOVE¡×¤¬e¡ÝTax¤ÎÍøÍÑ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÍè·î17Æü¤«¤é
¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬Íè·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÅ»Ò¿½¹ð¡Öe¡ÝTax¡×¤ÎÍøÊØÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¿ÀÅÄÀÇÌ³½ð¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Âð¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¡Öe¡ÝTax¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡áLOVE¡¡ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤µ¤ó
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤é¤â¤Î¤Î10ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ç¼«Æ°ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦Ç¯¡¹¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤ÆÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¡Öe¡ÝTax¡×¾å¤Ë¼«Æ°ÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤ÏÍè·î17Æü¤«¤é¤Î1¥«·î´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¿ÀÅÄÀÇÌ³½ð¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Âð¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¡Öe¡ÝTax¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡áLOVE¡¡ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤µ¤ó
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤é¤â¤Î¤Î10ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ç¼«Æ°ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦Ç¯¡¹¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤ÆÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¡Öe¡ÝTax¡×¾å¤Ë¼«Æ°ÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤ÏÍè·î17Æü¤«¤é¤Î1¥«·î´Ö¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
ºßÂð°åÎÅ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Û¥Æ¥ë,
³¤,
¥Í¥¸,
Ë¡Í×