»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤¬SNS¾å¤Î¡Öµ¼Ô¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡×¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¡¢¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ´Þ¤á¤Æ¸·Àµ¤ËÂÐ½è¡×
»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤Ï1·î20Æü¡¢¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÎÊÀ¼Òµ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤äÉî¿«Åù¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿Åê¹Æ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢SNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ»º·Ð¿·Ê¹¼Òµ¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤äÉî¿«¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÀµÅö¤ÊÈãÈ½¤äÏÀÉ¾¤òÄ¶¤¨¤¿ÈðëîÃæ½ý¡¢Éî¿«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎË½Ïª¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¸¢¿¯³²¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶¯¤¯¹³µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ã¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·º»ö¡¦Ì±»ö¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£