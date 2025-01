ソニー・ピクチャーズ製作のマーベル映画『クレイヴン・ザ・ハンター』が、米国では1月14日より配信リリースとなった。滑り出しは上々のようで、米AppleTVではチャートのNo.1を一時獲得したという。

米公式Xアカウントでは、Apple TVでの首位獲得の報告、および観客への感謝を表す言葉とともに、「間違いない……クレイヴンを求める心は本物だ」とのコメントが添えられている。

It’s clear… the kravin’ for Kraven is real.



Thank you for making the #1 movie on ! Watch Aaron Taylor-Johnson as the world’s greatest hunter this weekend - now on Digital.