【RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer.】6月 再販予定価格:7,480円【RBOZ-006 ディバイソン マーキングプラスVer.】6月 再販予定価格:12,100円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer.」と「RBOZ-006 ディバイソン マーキングプラスVer.」をそれぞれ6月に再販する。価格は「ライガーゼロ」が7,480円、「ディバイソン」が12,100円。

本製品は、「ゾイド -ZOIDS-」シリーズより「RZ-041 ライガーゼロ」と「RBOZ-006 ディバイソン」を、同社のプラモデルシリーズ「HMM(HIHEND MASTER MODEL)」で商品化したもの。それぞれ2019年4月、2020年7月に発売された商品の再生産品となる。

「RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer.」は、ライガーゼロのシルエットや細部ディテールを再現するのは勿論の事、機体の最大の特徴である各アーマーの着脱ギミック「チェンジング・アーマー・システム」を完全再現。

背面の「イオンターボブースター」は設定通り展開するほか、印象的な白を基本としたカラーリングはマルチカラーキットで再現され、組立てるだけで設定に近い姿に仕上がる。

ブレードライガーやセイバータイガー等で培った各関節の可動ギミックをフィードバックし、フライングベース・ネオ(別売)にも対応しており、「野生の本能を色濃く残した」というライガーゼロならではの迫力有るアクションポーズでディスプレイ可能。

また一般パイロットのフィギュアが付属しコックピットに搭乗させることができるほか、各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが新規に付属し、好みで貼り付けることで精密に仕上げることができる。

「RBOZ-006 ディバイソン マーキングプラスVer.」は、首関節に採用されたスライドギミックや腰関節の軸可動により強度と可動を両立させ、表情のあるポージングや力強い立ち姿を再現する事ができる。

またボーナスパーツとして頭部コックピットのクリアーパーツはクリアーオレンジに加え無色クリアー成型のものが追加し、好みのクリアーカラーで塗装することができる。

「RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer.」

「RBOZ-006 ディバイソン マーキングプラスVer.」

仕様:プラモデル スケール:1/72スケール サイズ:全長 約310mm 素材:PS、PE、ABS、PVC(非フタル酸)仕様:プラモデル スケール:1/72スケール サイズ:全長 約300mm 素材:PS、PE、ABS、PVC(非フタル酸)

(C)TOMY

ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。

※実際の商品にフライングベースは付属しません。