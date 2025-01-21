µßµÞ¼ÖÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÃËÂáÊá¡¢ºë¶Ì¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡×
¡¡¼«Âð¤Ë¸Æ¤ó¤ÀµßµÞ¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©µ×´î»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾ÜÊ¿ÅÄ¹À»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤é¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤ÏÉÔÉ¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï20Æü¸á¸å7»þ25Ê¬¤´¤í¡¢¼«ÂðÁ°¤ÎÏ©¾å¤ËÃó¼ÖÃæ¤À¤Ã¤¿µßµÞ¼Ö1Âæ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊ¢ÄË¤òÁÊ¤¨¡¢¼«¤é119ÈÖ¡£µßµÞÂâ°÷3¿Í¤¬¼«ÂðÆâ¤Ç½èÃÖ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³·ã¹â¤·¤Æ¿ÏÊª¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£Ââ°÷¤¬³°¤ËÈòÆñ¤·¤¿·ä¤ËµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¤·Áö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£