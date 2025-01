スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーがマスターライセンスを保有するキャラクター『Care Bears(ケアベア)』のポップアップストア「FLUFFY LAND」が2月1日から14日の期間限定で、東京・ルミネエスト新宿にオープンする。先行発売のアイテムが多数そろう内容。ぬいぐるみやキーリングの新商品が登場する。「スウィートサクラベア」は恥ずかしがり屋で控えめなベア。ハート形の桜の花はいつか大切な思い出となる季節の流れを表している。

「トゥルーハートベア」は元気があって思いやりがあり、幸せがあふれ出ているベア。あらゆる思いやりを代表するかのようにシンボルはハートから誕生する虹色の星を表している。「スウィフトハートラビット」はハートの翼で良いことを広めていく大切さを教える。今回のポップアップストアでは、限定ショッピングバッグの使用と、税込5000円以上の購入者に「ハート型ハンドミラー」を先着でプレゼントする企画も実施。いずれもなくなり次第終了。さらに2月1日と8日の13時、14時30分、16時には、「チアベア」のグリーティングイベントを実施。税込3000円以上の購入者で、公式SNSをフォローした人が対象。各回先着30組。Care Bears and related trademarks:TM & (C) 2025 Those Characters From Cleveland, LLCUsed under license by PLAZASTYLE.