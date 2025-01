『パース・ナクン1st写真集(仮)』(KADOKAWA)が2025年3月28日(金)に発売されることが決定した。

【画像】パース・ナクン1st写真集、先行カット公開

パース・ナクンは、世界的人気コンテンツとなったタイBLドラマ「Kinn Porsche」に出演し、注目を集めている俳優。1月24日(金)スタートの日本国内ドラマ「僕のあざとい元カノfromあざとくて何が悪いの?」(テレビ朝日系)への出演も決定している。

今作はパース・ナクン本人の意向をくみ、新潟県・佐渡島で撮影を行った。山間の古寺や懐かしさの残る海辺の町並み、日本海に面した断崖など、「日本らしい景色」の中で撮影したカットのほか、古民家カフェなどでも撮影。さらに、鍛え上げられた肉体を惜しみなく披露したカットや、真冬の海にスーツで飛び込むなど、エモーショナルなシーンのカットも盛り込まれているファン待望の一冊となっている。

本書の発売を記念して、イベントが開催される。先行イベントとして2025年2月15日(土)にHMV&BOOKS SHIBUYA 5F イベントスペースが開催。2025年4月12日(土)にHMVエソラ池袋で発売記念イベントが開催される。そのほか、海外ファンも参加可能なオンライントークイベントも実施予定。

本書の発売に際して、パース・ナクンは 「First for me. First for you. 初めての写真集は特別なものにしたかったので、僕自身が今まで見たことのない日本を探検すると同時に、この写真集を通して皆さんにも新たな日本の魅力と出会って欲しいと考えました。そこで、あえて有名な観光地ではなく日本の原風景が残る美しい島、佐渡島にしました。普段の撮影では緊張することも多いですが、この写真集は撮影チームの皆さんのおかげでリラックスして臨むことができたため、僕の新しい一面を引き出してもらえたと思います。僕にとって本当に特別な一冊になったので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいです!」とコメントしている。

(文=リアルサウンドブック編集部)