NOT WONKが、2月5日にリリースする5thアルバム『Bout Foreverness』からリード曲「Some of You」を1月22日に配信リリースする。7分弱にも及ぶ同楽曲は、作者加藤修平の精神世界の旅路の描写と共にドラマチックなサウンド展開を見せる。コーダの壮大なサウンドスケープの中で<愛の終わり 次の始まり(後略)>と、今作の特徴でもある日本語詩が効果的にインサートされるなど、NOT WONKの新境地と言える仕上がりになっている。

なお、すでに発表されている2月27日渋谷 CLUB QUATTRO公演を皮切りに、大阪、名古屋、北海道の4都市で開催されるアルバムリリース記念ワンマンツアーのチケットが、1月25日から順次一般発売される。さらに、昨年10月に加藤 修平(Vo./Gt.)が地元苫小牧の仲間達と共同開催し、NOT WONKも新曲を披露するなど、大きな話題となった『”表現の交換市”FAHDAY2024』のドキュメンタリー特番がスペースシャワーTVにて1月29日に放映される事が発表されている。<リリース情報>NOT WONK『Some of You』レーベル:Bigfish Soundsリリース日:2025年1月22日(水)NOT WONK『Bout Foreverness』リリース日:2025年2月5日(水)レーベル:Bigfish Soundshttps://friendship.lnk.to/BoutForeverness_nw販売価格:CD \3300(税込)=収録曲=1. About Foreverness2. George Ruth3. Embrace Me4. Same Corner5. Changed6. Some of You7. Asshole<ライブ情報>NOT WONK ONEMAN TOUR ”Bout Foreverness”2025年2月27日 (木)東京・渋谷 CLUB QUATTRO2024年3月14日 (金)大阪・心斎橋 Live House ANIMA2025年3月15日 (土)愛知・名古屋 CLUB UPSET2025年4月20日 (日)北海道・札幌 BESSIE HALL主催/制作:Bigfish inc.INFO:エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/チケットリンク:https://w.pia.jp/t/notwonk-2025/料金:学割 3000円 (+1D) / 一般 4000円 (+1D)HP:https://notwonk.jimdofree.com/