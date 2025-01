アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSG所属の7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、自身初となるワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』の開催を発表した。本ツアーでは、2025年4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、パリなどを含むアジア、ヨーロッパ、北米の9つの国と地域、全15都市を回る。一部の都市ではファンがライブをさらに楽しめるような様々なVIPパッケージや特別体験も提供予定となっている。

各地域ごとのチケット販売開始時間などの詳細もWORLD TOURの特設サイトで同時に発表。アジア公演のチケット販売情報は後日発表予定となっている。■BE:FIRST メンバーコメントこんにちは。BE:FIRSTです!この度、僕たちBE:FIRSTがワールドツアー開催をさせていただくことになりました。BE:FIRSTとして、そもそも海外での公演やパフォーマンスをするという経験がほとんどなかったので、初のワールドツアーで世界中のBESTYと会えることを心待ちにしていました。純粋な音楽とパフォーマンスでどういうリアクションをもらえるかとても楽しみにしています。その中でも1番楽しみなのはMCの時間です。音楽を届けることに加えて、その土地のこと話したり、みんなと楽しく話したりして、その場で生まれる生のコミュニケーションを大事にできたらなと思っています!ワールドツアーに来ていただく方は、健康第一で過ごしていただき、ライブでは本当に思いっきり楽しんでください!そして、よければ、各地の美味しい食べ物や、名店とかを教えてください。僕たちも行きます!改めて、みなさんに会えることを心から楽しみにしてます!!<ライブ情報>2025年4月22日(火)ロサンゼルス:The NOVO2025年4月23日(水)サンフランシスコ:The Regency Ballroom2025年5月15日(木)台北:Zepp New Taipei2025年5月24日(土)バンコク:Samyan Mirtown Hall2025年6月1日(日)ロンドン:O2 Forum Kentish Town2025年6月3日(火)パリ:Bataclan Theatre2025年6月4日(水)アムステルダム:Melkweg2025年6月6日(金)フランクフルト:Batschkapp2025年6月8日(日)ニューヨーク:Webster Hall2025年6月10日(火)フィラデルフィア:Keswick Theatre2025年6月12日(木)ワシントン:The Howard Theatre2025年6月14日(土)シカゴ:Copernicus Center2025年6月17日(火)ホノルル:Hawaii Theatre2025年6月28日(土)香港:会場は後日解禁2025年7月5日(土)シンガポール:Capitol TheatreBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 特設サイトhttps://befirst.tokyo/tour/worldtour2025/BE:FIRST Official Website:https://befirst.tokyo/