松原みきが、45周年記念リリース最終作として、1966カルテットによる「真夜中のドア〜stay with me classic」を1月21日に配信リリースした。関連記事: 林哲司×土岐麻子のシティ・ポップ談義 洋楽が日本語ポップスに与えた影響を辿る デビュー45周年を記念して林哲司氏による配信リリース3部作がついに完結する形となる。最終作はバイオリン×2とチェロ、ピアノで構成される1966カルテットによりリ・アレンジされた「真夜中のドア〜stay with me classic」。松原みきの歌を活かしながら、ストリングスとピアノ、ゲストにパーカションも加えてグルーブは保ちながらも、豊かなストリングス、ピアノと松原みきの歌とが織りなす今までとは違う響きの新バージョンとなっている。

林は本作について、「『真夜中のドア〜stay with me』のデビューから45年。記念作品としてクラシカル・ヴァージョンを作ることになった。新たな作品を作るとなれば、優雅な弦楽四重奏も選択肢としてあった。しかし、当時の錚々たるミュージシャンのグルーヴにのった彼女のヴォーカルには、同調できるクラシカルなアレンジが必要だった。そこで私のクラシカル・コンサートで共演し、ビートルズの楽曲をベースに活動する1966カルテットに声をかけた。そしてこの再生アレンジをリーダーの松浦梨沙さんに頼みこのテイクは完成した。松原みき『真夜中のドア〜stay with me』45周年のスピンオフ・ヴァージョンとして是非お楽しみください!」とコメントしている。<リリース情報>松原みき「真夜中のドア〜stay with me classic」2025年1月21日(火)配信https://MikiMatsubara.lnk.to/staywithme_classic松原みき 45周年記念サイト https://miki-matsubara-45th.ponycanyon.co.jp