½÷À¥¹¥«¥¦¥Èµ¿¤¤¤ÇÃË6¿ÍÂáÊá¡¡¡ÖÊó½·¤Ï·î50Ëü¡Á60Ëü±ß¡×
¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎJR·ÃÈæ¼÷±Ø¼þÊÕ¤Ç¡¢½÷À¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ø¤Î¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£À¸³è°ÂÁ´ÆÃÊÌÁÜººÂâ¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÔÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹Á¶è¡¢Ìµ¿¦¾®À¾Î¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤éÃË6¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊó½·¤Ç·î¤Ë50Ëü¡Á60Ëü±ß¤Û¤É¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯8¡Á11·î¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ç½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´«Í¶¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡£À¸ÆÃÂâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®À¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤¿¸å¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£