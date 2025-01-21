¡Ö´ÊÃ±¤Ë¿ôÀéËü¤«²¯¤ò²Ô¤²¤ë°ÙÂØÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¡×Æ±ÍÍ¤Îº¾µ½Èï³²¤¬Á´¹ñ¤Ç½½¿ô·ï¤«¡ÄÌµ¿¦¤Î55ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
¡Ö´ÊÃ±¤Ë²Ô¤²¤ë°ÙÂØÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¡¢¸½¶â100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¾ÅÄÅ¯ÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ï2021Ç¯¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¿ôÀéËü¤«²¯¤ò²Ô¤²¤ë¤â¤Î¤ò³«È¯¤·¤¿¡£°ÙÂØÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò300Ëü±ß¤Î¤È¤³¤í100Ëü±ß¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¸½¶â100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤À¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Îº¾µ½Èï³²¤¬Á´¹ñ¤Ç½½¿ô·ï¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£