ÉÙ»³¸©Æâ¡¡À²¤ì´Ö¹¤¬¤ê¡¡ÆüÃæ¤Ï£³·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤ÏÄ«Êý¡¢°ì»þÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë²óÉü¤·¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç2.6ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç2.2ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÏÄ«¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏÆü¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤Ê¤«¡¢¥Þ¥Õ¥éー¤ò¤·¤ÆÀè¤òµÞ¤°¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÏÆüÃæ¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤È¤â¤Ë10ÅÙ¤ÇÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£