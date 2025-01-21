²Î¼ê»°±ºÞ«°ì¤µ¤ó¤¬£¹£·ºÐ¤Ç»àµî¡¡½ÕÆüÈ¬Ïº¡¢»°¶¶ÈþÃÒÌé¤È¡Ö¸æ»°²È¡×¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ
¡¡¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤È³èÌö¤·¤¿²Î¼ê¤Î»°±ºÞ«°ì¤µ¤ó¤¬Ï·¿ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç£±£±Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢£²£±Æü¤ÎÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££¹£·ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²Áò¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥¯¥¿¡¼ÀìÂ°¤ÎºÇ¸Å»²²Î¼ê¤Ç¡¢¾¼ÏÂ£²£°¡Ê£±£¹£´£µ¡ËÇ¯Âå¤«¤é²Î¤¤Â³¤±¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô¤Î¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉºÇÊ¡»û¤Î»°ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÁÄÉã¤Î¤â¤È¤ÇÆÉ·Ð¤ò³Ø¤ó¤À¤¬¡¢Àï¸å¤ËÅìÍÎ²»³Ú³Ø¹»¡Ê¸½Åìµþ²»³ÚÂç³Ø¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¡£À¼³Ú²ÊÂ´¶È¸å¤ËÆüËÜ¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡ºî¶Ê²È¤ÎµÈÅÄÀµ»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢£µ£³Ç¯£µ·î¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¤ÎÎø±´¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯£¹·î¤Î¡ÖÍîÍÕ¤·¤°¤ì¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡ÖµÈÅÄ³Ø¹»¤ÎÄ¹ÃËË·¡×¤È¤·¤Æ²ÎÍØ³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡££µ£µÇ¯¤Î¡ÖÊÛÅ·¾®ÁÎ¡×¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¤Î¿Í¡×¡¢¤µ¤é¤Ë£µ£·Ç¯¤Ë¡ÖÍÙ»Ò¡×¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢½ÕÆüÈ¬Ïº¡¢»°¶¶ÈþÃÒÌé¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯±Ê°æ¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÍ³ÚÄ®¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÏÅö½é¡¢»°±º¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¶Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ç²Î¤¤¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ï£µ£µÇ¯¤«¤é£¶£³Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢Â³½Ð¾ì¡££¶£´Ç¯¤ËÍîÁª¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö»°±º¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¥Ó¥¯¥¿¡¼¤Î²Î¼êÁ´°÷¤¬¼Âà¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¤Û¤É¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡££¶£µÇ¯°Ê¹ß¤Ë¡Ö¤Ê¤Ä¥á¥í¥Ö¡¼¥à¡×¤¬ÅþÍè¤·¡¢ÀÁ¤ï¤ì¤ë¤È½Ð±é¡£Ê¿À®»þÂå¤Þ¤Ç¤Ê¤Ä¥á¥íÈÖÁÈ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²Î¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡£¸£³Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥â¥ê¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡££²£°£°£°Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Î¸ùÏ«¾Þ¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñ¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡££±£²Ç¯¤Î¡Ö蘘Ô¢¿À¼Ò¤ß¤¿¤Þ¤Þ¤Ä¤ê¡¡ÊôÇ¼ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Î½Ð±é¤òºÇ¸å¤ËÉ½ÉñÂæ¤òµî¤ê¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¡££±Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤ËÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¡£¥Ó¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤Î£Ã£Ä¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ®¹Ô²Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡×¤¬È¯ÇäÃæ¡£