¡ÚÂ®Êó¡Û¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬ÂçÅÄ¶èÌò½ê¤ÎÃÏ°èÄ£¼Ë¤ÇË½¤ì¸½¹ÔÈÈÂáÊá
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÌò½ê¤ÎÃÏ°èÄ£¼Ë¤Ç¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬Ë½¤ì¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÅÄ¶è¤ÎÂçÅÄ¶èÌò½ê¤Î³÷ÅÄÃÏ°èÄ£¼Ë¤Ç¶èÌò½ê¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö4³¬ÂÔ¹ç¼¼¤Ç¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢60ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤ÆË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶èÌò½ê¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²ÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£