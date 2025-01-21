&TEAM EJ¤Î¹õÈ±¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤¬¡Ö¿·Á¯¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¡ªHARUA¡õYUMA¤È¶¦¤Ë¿·¶Ê¡ÖDeer Hunter¡×¤ò¥»¥¯¥·ー¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«
¢£¿§¤Ã¤Ý¤¯¡ÖDeer Hunter¡×¤òÍÙ¤ë&TEAM EJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¹õÈ±¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¯ÍÙ¤ëEJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎEJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¹õÈ±¥Ø¥¢¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï&TEAM¤Î¿·¶Ê¡ÖDeer Hunter¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£MV¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬3¼ï¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EJ¤Ï¹õ°áÁõ¤È¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î°áÁõ¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¶âÈ±¡õ¹õÈ±¤Î¥Äー¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¦¥§ー¥Óー¤Ê¹õÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ÇEJ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎHARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¡¢YUMA¡Ê¥æ¥¦¥Þ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥¯¤ò¹¤á¤ËÆþ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¦¥£¥¸¥å²Ä°¦¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÌþ¤·¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹õÈ±¥¦¥£¥¸¥å¤Ã¤ÆÀ¤³¦µß¤¦¡×¡Ö¹õÈ±¤¯¤ë¤¯¤ë¥¦¥£¥¸¥å¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¦¥¤¥¸¥å¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¿·Á¯¡×¡Ö¥¦¥£¥¸¥å¹õÈ±¥Õ¥ï¥Õ¥ï²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£