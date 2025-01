°ìÅÀ¤º¤Ä¼êºî¤ê¡ª¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢¡ÖHAUTE HOUSE¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥Ú¥Ã¥È¥½¥Õ¥¡¡×

ハルモニアは、ハリウッドの工房で作るカスタムメイドのわんちゃん用ペットソファを2025年1月20日(月)より日本国内での受注受付を開始しました。

ハルモニア「HAUTE HOUSEオートクチュールペットソファ」

種類 : 8デザイン

参考上代価格: 385,000円(税込)〜

※使用生地のランクや脚・ボタン・スタッズの素材等によって

価格は異なります。

内容 : 生地、カラー、脚の形状、ボタンなどをお好きなもので

カスタムメイドできます。

カラー : 40色以上から選べます。

URL : https://hautehousehomejp.com/

■商品の特徴

*スタイル

日本で主流のシンプル、大量生産型のモノとは対極にあるデザイン。

エレガントかつゴージャス。

美しいフォルムと高級志向を追求し、曲線を多用、ガラスボタンや鋲、パイピングなど細部にまで職人の手業がつまった8スタイルを用意。

*ファブリック

HAUTE HOUSEのデザインに合うスケール、質感、カラーバリエーションで各国より高品質なものを選定。

撥水性、摩擦などの耐久性にも優れています。

ShimmerとBenzの2種類から選べます。

(ポリエステル100%、撥水加工、摩擦堅牢度基準値)

‐Shimmer

高級感のあるベルベット調。

リッチな艶と光沢感があり、陰影で色の奥行きが感じられるエレガントな仕上がりになります。

‐Benz

マットなスエード調。

滑らかで柔らかい風合いでカラーによってシック、カジュアル、どちらの雰囲気にも仕上がります。

*部品

アメリカ産の木材を特質や強度で使用部分を使い分けています。

人用のソファをペット用にリサイズしているので、人用と同じ素材、同じ工程で製作。

強度にも優れています。

*シートクッション

ポリウレタン、ポリエステルファイバーなど、異素材を重ね合わせることで、厚みや柔らかさなど最適な居心地を追求しています。

ボタン付きのシートクッションは、ゴム付きの「ボックスクッションカバー」が用意できますので、ホテルなど業務用にも対応できます。

*その他のカスタム

一点ずつ手作りするので、サイズ、クッションの硬さなど細かい仕様変更ができます。

飼い主さんとお揃いのソファも製作可能です。

受注後、海外(ハリウッド)での製作となりますので、完成まで3〜5ヶ月ほどかかります。

オートクチュールペットソファ2「Trebien/トレビアン」

オートクチュールペットソファ8「Harmonier Canopy/ハルモニアキャノピー」

