BE:FIRST初のワールドツアー開催決定！「世界中のBESTYと会えることを心待ちにしていました」

■アジア、ヨーロッパ、北米の9つの国と地域、全15都市で開催!

BE:FIRSTが、自身初となるワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』の開催を発表した。

本ツアーでは、4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、パリなどを含むアジア、ヨーロッパ、北米の9つの国と地域、全15都市を回る。一部の都市では、ファンがライブをさらに楽しめるような様々なVIPパッケージや特別体験も提供される予定だ。

各地域ごとのチケット販売開始時間などの詳細は、ワールドツアーの特設サイトにて同時に発表。なお、アジア公演のチケット販売情報は、後日発表予定となっている。

ツアー情報

『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』

04/22(火) ロサンゼルス・The NOVO

04/23(水) サンフランシスコ・The Regency Ballroom

05/15(木) 台北・Zepp New Taipei

05/24(土) バンコク・Samyan Mirtown Hall

06/01(日) ロンドン・O2 Forum Kentish Town

06/03(火) パリ・Bataclan Theatre

06/04(水) アムステルダム・Melkweg

06/06(金) フランクフルト・Batschkapp

06/08(日) ニューヨーク・Webster Hall

06/10(火) フィラデルフィア・Keswick Theatre

06/12(木) ワシントン・The Howard Theatre

06/14(土) シカゴ・Copernicus Center

06/17(火) ホノルル・Hawaii Theatre

06/28(土) 香港・会場は後日解禁

07/05(土 )シンガポール・Capitol Theatre

リリース情報

2025.02.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Spacecraft」

2025.02.05 ON SALE

SINGLE「Spacecraft / Sailing」

『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』特設サイト

https://befirst.tokyo/tour/worldtour2025/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/