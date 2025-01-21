»äÎ©¹â¹»14¹»¤Ç¿äÁ¦Æþ»î¡¡ÂçÊ¬¹â¹»¤ÏÄê°÷440¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ774¿Í»Ö´ê¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Û¤È¤ó¤É¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç21Æü¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼õ¸³À¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç»î¸³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»äÎ©¹â¹»14¹»¤Ç¿äÁ¦Æþ»î¡¡ÂçÊ¬¹â¹»¤ÏÄê°÷440¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ774¿Í»Ö´ê¡¡ÂçÊ¬
¸©Æâ¤Ç¤Ï21Æü¡¢14¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç¿äÁ¦Æþ»î¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçÊ¬¹â¹»¤Ç¤ÏÆñ´ØÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹ÆÃ¿Ê¥³ー¥¹¤äÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½ñÆ»¥³ー¥¹¤Ê¤É¡¢3³Ø²Ê10¥³ー¥¹¤Ç¤Î¿äÁ¦Æþ»î¤È¼ø¶ÈÎÁ¤¬°ìÉôÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¾©³ØÀ¸Ç§Äê»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¤Ï¾®ÏÀÊ¸¤äÌÌÀÜ¤Ê¤É¤¬¡¢¤Þ¤¿¾©³ØÀ¸Ç§Äê»î¸³¤Ç¤ÏÉ®µ»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê°÷440¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»Ö´ê¼Ô¤Ï774¿Í¤ÇµîÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ï1·î29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÆþ»î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Û¤È¤ó¤É¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç2·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£