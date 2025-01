たまごメニューを手軽に楽しめる！ファミリーマート「絶品！とろたま弁当」

ファミリーマートはプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、たまごの濃厚な味と、ふわっとろっとした食感にこだわった「絶品!とろたま弁当」を2025年1月21日(火)より全国のファミリーマート約16,200店にて順次発売します。

ファミリーマート「絶品!とろたま弁当」

また、2025年1月21日(火)より、吉田鋼太郎さんと八木莉可子さんが出演する新TVCM「とろたま弁当」篇を全国で放映します。

■吉田鋼太郎さんと八木莉可子さんが卵の中から登場!お揃いの卵のセーターで「とろたま弁当」を紹介

新TVCM「とろたま弁当」篇では、「卵の中から失礼します」とパカっと卵の殻が開き、吉田鋼太郎さんと八木莉可子さんが登場。

手で卵ポーズを決め、「大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯」「Kona’s Coffee監修 とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ」「濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス」に幸せそうにかぶりつきながら、「絶品!とろたま弁当」を紹介。

最後はカメラに向かってアピールしていると、卵の殻が閉まってしまい焦っている、二人の表情にもご注目ください。

【TVCM概要】

タイトル : 「とろたま弁当」篇

TVCM放送開始: 2025年1月21日(火)

出演者 : 吉田鋼太郎、八木莉可子

放映地域 : 全国(一部地域を除く)

【商品詳細】

日本人の国民的食材である卵を使用した「絶品!とろたま弁当」が登場!

有名店監修の天津炒飯とロコモコ、チルド弁当売り上げNo.1のオムライスもリニューアル!

今回、こだわりのたまごメニューを手軽に楽しめるチルド弁当が3品登場します。

「大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯」は、「たまごの厚み」と「ふわっとした食感」を徹底的に追求し、大阪王将とのコラボレーションにより、専門店の味を弁当で実現しました。

「Kona’s Coffee監修 とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ」は、ハンバーグのおいしさはもちろんのこと、半熟状のとろっとした黄身と合わせた時によりおいしさが引き立つ濃厚な味わいのロコモコソースに仕立てられています。

日本最大級のハワイアンカフェ「コナズ珈琲」の監修でハワイアンの本格的な味わいを楽しめます。

今回リニューアルする「濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス」は、チルド弁当の人気商品で、女性からの支持が高い一品ですが、性別問わず多くの方に愛されている定番商品です。

さらにとろとろっのたまごが引き立つ味わいに仕立てられています。

毎日の食事がちょっと特別になる濃厚な味わいのチルド弁当です。

■商品詳細

大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯

【商品名】大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯

【発売日】2025年1月21日(火)

【価格】554円(税込598円)

【発売地域】全国

【内容】香ばしい風味のチャーシュー入りの炒飯に、厚みのあるふわっとした食感のたまごをのせ、ホタテの旨味が溶け込んだ餡をトッピングした一品です。

Kona’s Coffee監修 とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ

【商品名】Kona’s Coffee監修 とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ

【発売日】2025年1月21日(火)

【価格】599円(税込646円)

【発売地域】全国

【内容】肉はビーフを100%使用したハンバーグに、グレービーソースの旨みのある特製ロコモコソースをたっぷりとかけ、半熟たまごをはじめとした彩り豊かなトッピングを添えました。

濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス

【商品名】濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス

【発売日】2025年1月28日(火)

【価格】536円(税込578円)

【発売地域】全国

【内容】トマトの旨みを効かせたケチャップライスに、とろ〜り食感のたまごを合わせ、牛の旨みを感じる濃厚な味わいのデミグラスソースをトッピングしたオムライスです。

