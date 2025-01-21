¥Ï¥ë¥Ó¥óÅßµ¨¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¡´Ú¹ñÁª¼êÃÄ¤¬£²£´Æü¤Ë·ëÃÄ¼°
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛÃæ¹ñ¡¦¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç£²·î£·Æü¤«¤é£±£´Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¹²ó¥¢¥¸¥¢Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´Ú¹ñÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬¡¢£²£´Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡·ëÃÄ¼°¤Ë¤ÏÌø¿ÎÂ¼¡Ê¥æ¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷ÉôÄ¹´±¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¥¹¥¡¼¥â¡Ê»³³Ù¥¹¥¡¼¡Ë¤Î£¶¶¥µ»¤ËÌó£²£°£°¿Í¤ÎÁª¼êÃÄ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Åßµ¨Âç²ñ¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î»¥ËÚ¤ÇÂè£±²óÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢º£Âç²ñ¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î»¥ËÚÂç²ñ°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç£±£¶¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¡Ê£²£·¸Ä¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤È·ã¤·¤¤¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡·ëÃÄ¼°¤Ë¤ÏÌø¿ÎÂ¼¡Ê¥æ¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷ÉôÄ¹´±¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¥¹¥¡¼¥â¡Ê»³³Ù¥¹¥¡¼¡Ë¤Î£¶¶¥µ»¤ËÌó£²£°£°¿Í¤ÎÁª¼êÃÄ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Åßµ¨Âç²ñ¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î»¥ËÚ¤ÇÂè£±²óÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢º£Âç²ñ¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î»¥ËÚÂç²ñ°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç£±£¶¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¡Ê£²£·¸Ä¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤È·ã¤·¤¤¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß