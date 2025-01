現地時間の2025年1月20日、ドナルド・トランプ氏がアメリカの第47代大統領に就任しました。大統領就任式の後に行われた記念パレードで、トランプ大統領を選挙戦で支えたイーロン・マスク氏が演説を行い、「 ナチス式敬礼 」を3度も行ったと話題になっています。Elon Musk seemingly makes Nazi gesture at Trump event - The Jerusalem Post

Elon Musk does what looks like a Hitler salute after talking of victory at Trump inauguration, thanking supporters for assuring "the future of civilisation" pic.twitter.com/xp0kmJ5dFQ— James Jackson (@derJamesJackson) January 20, 2025

💥#Breaking: Senior Trump administration official Elon Musk thanks supporters with a Nazi salute. pic.twitter.com/WzSZFUYvEG— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) January 20, 2025

Our new co-president Elon Musk gives a Nazi salute on day one of Trump presidency. pic.twitter.com/sJJUyJavDO— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) January 20, 2025

Wait, did Musk just do a Nazi salute? pic.twitter.com/VZChlQXSYv— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 20, 2025

And the Trump presidency begins with the richest person in the world giving a Nazi salute. pic.twitter.com/iGZtTB2UZB— Mr. Beat (@beatmastermatt) January 20, 2025

"It was a Roman salute" is an updated version of "actually, the Buddhists also used swastikas." If you are using it post-1945, you know very well that the association has changed.— Philip Bump (@pbump.com) 2025年1月21日 5:56

This is a delicate moment. It’s a new day and yet so many are on edge. Our politics are inflamed, and social media only adds to the anxiety.



It seems that @elonmusk made an awkward gesture in a moment of enthusiasm, not a Nazi salute, but again, we appreciate that people are on…— ADL (@ADL) January 20, 2025

The future is so exciting!! https://t.co/TjuDeRNaul— Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2025

https://www.jpost.com/international/article-838444Elon Musk Appears to Give Nazi Salutes at Trump Rallyhttps://gizmodo.com/elon-musk-appears-to-give-nazi-salutes-at-trump-rally-2000552615Elon Musk appears to make back-to-back fascist salutes at inauguration rally | Elon Musk | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2025/jan/20/trump-elon-musk-saluteElon Musk accused of giving ‘Nazi salute’ at Trump inauguration celebration | The Independenthttps://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/elon-musk-salute-trump-inauguration-b2683095.htmlElon Musk Ignites Online Speculation Over the Meaning of a Hand Gesture - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/01/20/us/politics/elon-musk-hand-gesture-speech.htmlElon Musk Twitter edits 'Nazi salute' out of his Trump inauguration speech - Mirror Onlinehttps://www.mirror.co.uk/news/politics/elon-musks-twitter-edits-nazi-34518802The Jerusalem Postの報道によると、マスク氏は大統領就任式の後にワシントンD.C.で行われた記念パレードの中で、マスク氏は3度もナチス式敬礼を行ったそうです。さらに、パレード後に2万人のトランプ支持者の前で行われた演説の中でも、マスク氏はナチス式敬礼を披露しています。テクノロジーメディアのGizmodoは「マスク氏の敬礼の意図が何であれ、ソーシャルメディア上のアメリカ人は、それが国の将来に何を意味するのかを議論し、非常に不快感を抱いています」「トランプ政権がファシズムを容認しているとみなし、ソーシャルメディア上の人々は動揺しています」と報じています。マスク氏がナチス式敬礼をする瞬間を捉えた動画がYouTubeに投稿されており、すでに5000件以上のコメントが付いています。ただし、コメントではマスク氏に対する反応はまちまちで、「群衆に感謝の気持ちを表すジェスチャーは15種類ほど思い浮かびますが、どれもナチス式敬礼とは似ていません」「彼はナチス式敬礼をしているだけです」「彼はこのことでドイツで逮捕されるでしょう」「マスクは第二次世界大戦のアメリカ退役軍人の墓に唾を吐いた」などの批判的なコメントもあれば、「最近はナチス式敬礼をするだけでナチスと呼ばれてしまうんですね」「世界でもっとも偉大な男!」などといったマスク氏を擁護するようなコメントも散見されました。ELON MUSK mimics NAZI SALUTE during TRUMP'S inauguration - YouTubeジャーナリストのJames Jackson氏もマスク氏が就任式後の演説でマスク氏がナチス式敬礼を行ったことを指摘。イスラエル人記者のNoga Tarnopolsky氏も「トランプ政権の高官であるイーロン・マスクがナチス式敬礼で支持者に感謝を示しました」と投稿しています。民主党派の政治コンサルタントであるSawyer Hackett氏は「我々の新しい共同議長であるイーロン・マスクはトランプ大統領の就任式にナチス式敬礼を行いました」と指摘。反トランプ政権を掲げるXアカウントのRepublicans against Trumpも、「待って、マスクはナチス式敬礼をしたの?」と投稿しています。「トランプ大統領の任期は世界で最も裕福な人物がナチス式敬礼をするところから始まりました」というインターネットの声もあります。インターネット上ではマスク氏が行ったのは「ローマ式敬礼」だと指摘する声もありますが、1940年代以降にこのジェスチャーはナチス式敬礼として広く知られるようになっています。ワシントンポストのPhilip Bump氏は、「このジェスチャーを『ローマ式敬礼だ』と言うのは、『実は仏教徒もスワスティカを使っていた』と言うようなものです」と指摘しています。一方で反ユダヤ主義に反対する運動を展開する名誉毀損防止同盟のADLは「今は微妙な時期です。新しい時代が始まったのに、多くの人が神経質になっています。政治は激化しており、ソーシャルメディアは不安を募らせるばかりです。イーロン・マスクは興奮した瞬間にナチス式敬礼ではなくぎこちないジェスチャーをしたようですが、繰り返しになりますが、私たちは人々が緊張していることを理解したいと思っています。この瞬間、すべての側は互いに少しの寛容さ、場合によっては疑わしい点を見逃す心を持ち、一息つくべきです。これは新たな始まりです。これから数か月、数年の間に癒しと団結を期待しましょう」と述べ、マスク氏のジェスチャーに過剰な反応を示すべきではないとしました。なお、マスク氏自身は就任式後の演説動画を共有して「未来が楽しみだ!!」とXに投稿しています。