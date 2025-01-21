¥È¥é¥ó¥×¿·ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Ë¡Ä¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ö´õË¾¤ÎÆü¤À¡× ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö²æ¡¹¤ÏÂÐÏÃ¤ËÁ°¸þ¤¤À¡× ¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡ÖÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢·ÐºÑ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê²ÝÂê¤ò´Þ¤à¡¢Â¿¤¯¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿´õË¾¤ÎÆü¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤¬¡¢¡ÖÄ¹´üÅª¤«¤Ä¸øÀµ¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î½ª·ë¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀÜ¿¨¤òºÆ³«¤µ¤»¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ÑÀª¤ò¡Ö´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÂÐÏÃ¤ËÁ°¸þ¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ä
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¡ÖºÆ¤Ó¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î·³»öÎÏ¤òÇË²õ¤·¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÏ¢¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¹¤Î¿Í¤Ï¡£
ËÌµþ»ÔÌ±
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¾¯¤·ÐþËý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤É¤Î¹ñ¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤òÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×