¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥³¥í¥ó¥ÜÀþ¤ò´ü´ÖÁýÊØ
¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥³¥í¥ó¥ÜÀþ¤ò1·î2Æü¤«¤é´ü´ÖÁýÊØ¤·¤¿¡£
3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¿åÍË¤ò½ü¤¯½µ6±ýÉü¤òÄÉ²Ã±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È9ÀÊ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹42ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹310ÀÊ¤Î·×360ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤«¤é¥³¥í¥ó¥Ü¤ØÄ¾¹ÔÊØ¤ò1Æü2±ýÉü¡¢¥Þ¥ì·ÐÍ³¤ÇÆ±3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
EK654¡¡¥É¥Ð¥¤¡Ê10¡§05¡Ë¡Á¥³¥í¥ó¥Ü¡Ê16¡¨00¡Ë¡¿·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü
EK655¡¡¥³¥í¥ó¥Ü¡Ê22¡§05¡Ë¡Á¥É¥Ð¥¤¡Ê00¡§55+1¡Ë¡¿·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü