Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬·ûË¡ºÛÈ½¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤Ë¸á¸å½ÐÀÊÍ½Äê¡¡ÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎ¤¬¿³È½¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¸á¸å¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤ëÃÆ³¯¿³È½¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎ¤¬¿³È½¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
21Æü¸á¸å2»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤ëÃÆ³¯¤¬ÂÅÅö¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Î¿³È½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï20ÆüÌë¡¢ÕúÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï1·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃÆ³¯¿³È½¤ÎÁ´¤Æ¤Î´üÆü¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é¤Ðº£¸å¡¢Á´¤Æ¤Î¿³Íý¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÁÜººËÜÉô¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë¡Äî¤Î¾ì¤ÇÈó¾ï²ü¸·¤ò¤À¤·¤¿ÀµÅöÀ¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£