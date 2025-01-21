ÃæÂ¼ÈËÇ·¡¡¡Ö¶öÁ³Á°¸å¤ÎÛÆÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤í¤Ã¤¿ÂçÁêËÐ´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÁêËÐÂç¹¥¤¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÈËÇ·¡Ê57¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÁêËÐÂç¹¥¤¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¡×¤Èµ¤·¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¹¥³Ú¡¢¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¶öÁ³Á°¸å¤ÎÛÆÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÁêËÐ9ÆüÌÜ¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢Éã¤ÈÆ±¸Î¶¿¤Î #Ê¿¸Í³¤ ´Ø¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ë¥·¥²¤Î¾Ð´éºÇ¹â¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£