¡È¥Í¥Ã¥È¥«¥¸¥ÎÅ¹¡ÉÅ¦È¯¤Ç´´Éô¤é41¿ÍÂáÊá¡Ä300¿ÍÂÖÀª¤Ç°ìÀÆÁÜº÷¤·¸½¶âÌó5300Ëü±ß¤Ê¤É²¡¼ý¡¡Çä¾å¶â¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡Âçºå»Ô
Âçºå¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥¸¥ÎÅ¹¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢41¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï½¬ÅÒÇî¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥¸¥ÎÅ¹¡ÖDOUBLE¡×¤Ê¤É5Å¹ÊÞ¤Î´´Éô¡¦µ×°æÍ·µªÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤ä½¾¶È°÷¤äµÒ¤é¤¢¤ï¤»¤Æ41¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï18Æü¡¢Å¹ÊÞ¤ä´Ø·¸Àè¤ò300¿ÍÂÖÀª¤Ç°ìÀÆÁÜº÷¤·¡¢¸½¶âÌó5300Ëü±ß¤äÅÒÇî¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó55Âæ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2024Ç¯8·î¤«¤é¡¢µÒ¤¬¥Ý¡¼¥«¡¼¤ä¥¹¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÇä¾å¶â¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î20ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë