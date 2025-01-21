¡ÚÃæ·Ñ¡Û»Ù»ý¼Ô¤òÁ°¤Ë°ÛÎã¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡Ä¡È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï·ù¤¤¡É¤Ç¤âÀ¯ºö¤Ë¤Ï´üÂÔ¡©¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢À¯ºö¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Ê¤¤·¤¿¶¯µ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ï
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂè47ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2´üÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤½éÆü¤ÎÃíÌÜÅÀ¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤é¡¢FNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦ÀéÅÄ½ß°ìµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¢Ç¤½éÆü¤«¤é¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Ê¤¤·¤¿¶¯µ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢º¬¶¯¤¤¹ñÌ±À¤ÏÀ¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×Î®¤È¤â¤¤¤¨¤ë»Ù»ý¼Ô¤òÁ°¤Ë¤·¤¿°ÛÎã¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ê¤É¤Ø¤Î½ðÌ¾¤Ç¤¹¡£
1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï51¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¯ºöÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤ä¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¤Î¹ñÆâÀ¯ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬6³ä°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·ù¤¤¤Ç¤âÀ¯ºö¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬1´üÌÜ¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤ÏÀ¤ÎÀ¯ºö¼Â¹Ô¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¡¢½éÆü¤«¤éÂçÅýÎÎÎá¤Ê¤É¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö»ÊË¡¡¢Î©Ë¡¡¢¹ÔÀ¯¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤ËÎ©¤Ä¸¢ÎÏ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÊó¤¸¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÉÁ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£