Â¼¾åÁíÌ³Áê¡ÖÁá´üÄ´ºº¤ò¡×¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÄ´ººÆÈÎ©À³ÎÊÝÍ×µá
¡¡Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁíÌ³Áê¤Ï21Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá´ü¤ÎÄ´ºº¡×¤òÆ±¶É¤Ëµá¤á¤¿¡£¡ÖÆÈÎ©À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿·Á¡×¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Â¼¾å»á¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¡×¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£Âç¼ê´ë¶È¤¬CM¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ëÆ°¤¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï17Æü¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆÈÎ©À¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£