¡È±¦Íã»¨»ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡ÖWiLL¡×¡ÖHanada¡×¤¬ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ÍýÍ³¡Ä¸µÊÔ½¸Éô°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÂ¾¤Î·î´©»ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×Ì¾ÊªÊÔ½¸Ä¹¤Î»Å»ö½Ñ
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ö¡È±¦Íã¡É»¨»ï¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤â¹¥Ä´¤À¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë½ÅÈÇ¡¢½Å¡¹ÈÇ¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãø¼Ô¤ÇÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³á¸¶Ëã°á»Ò»á¤Ï¡Ö½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¡£¤À¤¬2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î20Ç¯´Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±·ãÆ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»þÂå¤Î¾Ú¸À¼Ô¡É¤È¸À¤¦¤Ù¤°ìºý¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖWiLL¡×¤ä¡ÖHanada¡×¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¡×¤È¡Ö¾¼·ÃÉ×¿Í¡×¡£·ëº§¼°¤Ç¤Î½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÎÆó¿Í¡Ê1987¡Ë
¡¡¿·½ñ¤ÎÆâÍÆ¤â¶Ë¤á¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â³á¸¶»á¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬È´·²¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£1980Ç¯¤Ëºë¶Ì¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Éã¿Æ¤Ï¼«±Ò´±¡¢Êì¿Æ¤Ï¼«±Ò´±¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¿·½ñ¤Ë¤Ï¡Ô¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÃ´Ç¤¶µ»Õ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÏÀ¤´Ö¤Ç·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç¤Ï¡ØÉã¤Î»Å»ö¤Ï¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡Õ¤È¤Î°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Ç¸À¤¦¡È¥á¥Ç¥£¥¢ÉÔ¿®¡É¤â´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1993Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¡Ø¥×¥íÌîµå¤Ï¥À¥µ¤¤¡Ù¤ÈÊó¤¸»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµå¤Ë»¶¡¹¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¼ê¤ÎÊ¿¤òÊÖ¤¹¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¢¤Êµ»ö¤ò½ñ¤«¤Í¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë90Ç¯Âå¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¼«»¦¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼Ò²ñÅªÌäÂê¤È¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¼«»¦¤ÎÌäÂê¤Ï¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊóÆ»¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Ï¤¤¤ï¤Ð¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼Á´À¹´ü¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢94Ç¯¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸íÊó¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢95Ç¯¤Îºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡¢97Ç¯¤Î¿À¸ÍÏ¢Â³»ùÆ¸»¦½ý»ö·ï¤Ê¤ÉÀ¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÏÃÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤¬¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶´Þ¤ß¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÊÝ¼é·ÏÏÀÃÅ»ï¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¡¢È¿Æü¥Ç¥â
¡¡³á¸¶»á¤Ïºë¶Ì¸©Î©ºä¸Í¹â¹»¤«¤éÃæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤äÆÉ½ñ¤òÄÌ¤¸¡¢½ù¡¹¤ËÃÎ¸«¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊóÆ»¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ûË¡9¾ò¤äÂæÃæ´Ø·¸¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂÐÆü´Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÊÝ¼éVS³×¿·¡É¤ÎÌäÂê¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂç³Ø¤Ç³á¸¶»á¤Ï¡¢·î´©»ï¤Î¡ÖÀµÏÀ¡×¡¢¡Ö½ô·¯¡ª¡×¡¢¡ÖSAPIO¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÊÝ¼é·ÏÏÀÃÅ»ï¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤Î°ãÏÂ´¶¤¬É¹²ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿1998Ç¯¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤è¤·¤Î¤ê»á¤¬¡ØÀïÁèÏÀ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò¾å°´¤·¡¢¼ã¼Ô¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÀïÁèÏÀ¡Ù¤Ï»ä¤âÆÉ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë½¾·³¤·¤¿ÁÄÉã¤âÆÉÎ»¤¹¤ë¤ÈÊ©ÃÅ¤Ë¶¡¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»ä¤¬Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢2002Ç¯¤«¤é¥Ö¥í¥°¤¬¡¢04Ç¯¤Ë¤Ïmixi¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¤â02Ç¯9·î¡¢04Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÆüËÜµ¢¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È±¦Íã¤ÎÃÂÀ¸¤Ï02Ç¯¤ÎÆü´Ú¶¦ºÅ¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï02Ç¯¡¢04Ç¯¤ÎÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ä¡¢05Ç¯4·î¤ËÀ®ÅÔ¡¢ËÌµþ¡¢¾å³¤¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Æü¥Ç¥â¤¬µ¯¤³¤ê¡¢°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹©ºîÁ¥¤Î¾×·â
¡¡ÉÔ¿³Á¥¤ÎÌäÂê¤Ë¤â³á¸¶»á¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£2001Ç¯12·î¤Ëµ¯¤¤¿¶å½£ÆîÀ¾³¤°è¹©ºîÁ¥»ö·ï¤À¡£Åì¥·¥Ê³¤¤Î¸ø³¤¾å¤Ç³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤¬ÉÔ¿³¤ÊÁ¥¤òÈ¯¸«¡£ÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤ÇÌµµö²Äµù¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ä»ëÁ¥¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÉÔ¿³Á¥¤ÏÆ¨Ë´¡£½ä»ëÁ¥¤Ï°Ò³Å¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¶¯¹ÔÀÜ¸¿¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ¿³Á¥¤Î¾è°÷¤¬¾®²Ð´ï¤ä¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¹¶·â¤·¡¢·ã¤·¤¤½Æ·âÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔ¿³Á¥¤ÏÆÍÁ³¡¢ÇúÈ¯¤·¤ÆÄÀË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³¤¾åÊÝ°Â´±¤Î3¿Í¤¬½ÆÃÆ¤Ç·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÉÔ¿³Á¥¤ÏÁ´15¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾èÁÈ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢Á´°÷¤¬»àË´¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀµ¼°¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï8¿Í¡Ë¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î9·î¤ËÉÔ¿³Á¥¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢°äÎ±ÉÊ¤Ê¤É¤«¤éËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºîÁ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¹ñÆâÍÑ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬Á¥Æâ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ÆüËÜ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤Ë³ÐÀÃºÞ¤òÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³á¸¶»á¤Ïmixi¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¡Ø¥Í¥Ã¥È±¦Íã¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¼ã¼Ô¤Î±¦·¹²½¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½÷À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢TBS¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖÃÞ»çÅ¯ÌéNEWS23¡×¤«¤é¼èºà¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤È¾ðÊó¹©³Ø
¡ÖÊÔ½¸¸å¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È³á¸¶»á¤Ï²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬¡ÖÌóÂ«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ·èÎö¡£¸åÆü¡¢¼ã¤¤ÃËÀ2¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿VTR¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥í¥¿¥¤¥×¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ê¤ÉÌäÂê¤ÎÂ¿¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Ï1993Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2003Ç¯¤Î3·î¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿³á¸¶»á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢É¹²Ï´ü¤ÎºÇ¸åÈø¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï»Ë³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¶áÀ¤»Ë¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢ÌÀ¤Î·³À¯¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤Ï½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ØÉûÀì¹¶¡Ù¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÀì¹¶¤ÏÃæ¹ñ»Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉûÀì¹¶¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¾ðÊó¹©³Ø¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇC¸À¸ì¤Ê¤É¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤ÏSE¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¿¦¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¡¢¤È¤¢¤ëIT´ØÏ¢´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ï¡Ö½ô·¯¡ª¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¤ä¡¢¡ÖSAPIO¡×¤Î¾®³Ø´Û¤Ê¤É¡¢Æþ¼Ò»î¸³¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Æþ¼Ò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ëü¤¬°ì¡¢Æþ¼Ò¤Ç¤¤Æ¤âÁ´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤éº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢ÊÝ¼é»¨»ï°Ê³°¤Î»ÖË¾ÍýÍ³¤¬½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç±þÊç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î»¨»ï¤È»×¤¨¤¿¡ÖWiLL¡×
¡ÖIT´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤ÆÃëµÙ¤ß¤Ë¡ØSAPIO¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Æ±Î½¤¬¡Ø²¿¡¢¤½¤Î»¨»ï!?¡Ù¤È¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿2003Ç¯4·î¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¸å¤Î¡¢04Ç¯11·î26Æü¤Ë¡ØWiLL¡Ù¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ´©¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡ØÌñ²ð¤Ê¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÍ»Ò¸«¡Ù¤È¡£2¹æ¡¢3¹æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Íâ05Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè4¹æ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë»¨»ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹æ¤ÎÆÃ½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¤òºÛ¤¯¡ª¡Ù¤Ç¡¢¼Â¤Ï1¹æ¤«¤é3¹æ¤Þ¤Ç¤ÏÇä¤ì¹Ô¤¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢4¹æ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³á¸¶»á¤Î¡Ø¡Ö¡È±¦Íã¡É»¨»ï¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÖWiLL¡×¤ÎÂè4¹æ¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Ê¬ÀÏ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ºÅöÉôÊ¬¤ò°úÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¡ÔÅö»þÉ®¼Ô¤ÏÆÉ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ø½ô·¯¡ª¡Ù¤ä¡ØÀµÏÀ¡Ù¤ÇºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤êÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÈãÈ½¤ÏÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤é¤È¤Ï¤É¤³¤«°ã¤¦¡¢´ë²è¤ÎÎ©¤ÆÊý¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥»¥ó¥¹¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅÀ¤Ç¿·Á¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø½ô·¯¡ª¡Ù¡ØÀµÏÀ¡Ù¤Ë¤âÏ·ÊÞ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸åÈ¯¤Î¡ØWiLL¡Ù¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»¨»ï¡×¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³Ø¹»¡×¤Ë»²²Ã
¡Ö²ñ¼Ò¤Ç¤ÏSE·ó¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼¡Âè¤ËÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤ÇÊ¬ÀÏ´±¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀìÌçÅª¤ÊÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«²¼Ä´¤Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤À¤ÈÀäÂÐ¤ËÃæ¹ñ¿Í¤È¥±¥ó¥«¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¡ØWiLL¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤À¤Ã¤¿²ÖÅÄµª³®¤µ¤ó¤¬2005Ç¯4·î¤«¤é¡Ø¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³Ø¹»¡Ù¤È¤¤¤¦¹ÖºÂ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¾Ç¯¡¢¤³¤Á¤é¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¶È³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1²ó¤Î¹Ö»Õ¤ÏÅÄ¸¶Áí°ìÏº»á¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³á¸¶»á¤Ï¡ÖÅÄ¸¶¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬Ä¾¤ËÊ¹¤±¡¢¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤ª¶â¤òÊ§¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØWiLL¡Ù¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê°¦ÆÉ»ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¼Ô¤Î±¦·¹²½¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÀè¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬·üÇ°¤¹¤ë¤Û¤ÉÊÝ¼éÇÉ¡¦±¦Íã¤Î¼ã¼Ô¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¹ÖºÂ¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¹Ö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤ÏËÜµ¤¤ÇÊÔ½¸¼Ô¡¢ºî²È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»×ÁÛÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö±¦Íã¾¯½÷¡×
¡¡¹ÖºÂ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÍÆ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë²è¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ä¡¢Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»¨»ï¤¬¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¡¼¥í¡×¡¢¡Öuno!¡×¡¢¡ÖÊÔ½¸²ñµÄ¡×¤Ê¤É¤Î»¨»ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¹¥¿¡¼ÊÔ½¸Ä¹¡É¤Î²ÖÅÄ»á¤¬¼ÂÁ©Åª¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£³á¸¶»á¤Î´ë²è°Æ¤¬²ÖÅÄ»á¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤¬¡ÖWiLL¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î»ä¤Ï·ÈÂÓ¤Ë°°Æü´ú¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ø±¦Íã¾¯½÷¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³Ø¹»¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºî²È¤ÎÂç²¼±Ñ¼£¤µ¤ó¤Ï»×ÁÛÅª¤Ë¤Ïº¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¦¤Î»ä¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¡Ø¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Âç²¼»öÌ³½ê¤ËÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò²ÖÅÄÊÔ½¸Ä¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ØWiLL¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ë·ç°÷¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¸À¤ï¤Ð¡È°ìËÜÄà¤ê¡É¤Ç³á¸¶»á¤Ï¡ÖWiLL¡×¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³Ø¹»¡×¤ÇÊÔ½¸Éô°÷¤È¤âÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡Öº£ÅÙÍè¤ë¿·¿Í¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤±¦Íã¤é¤·¤¤¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î20Ç¯¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÊÔ½¸¼Ô¤äµ¼Ô¤Ï¼Ò°÷¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¡¢20Âå¤Î¼ã¼ê¤Ç¤â60Âå¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬½ÐÈÇÉÔ¶·¤ä»¨»ïÊ¸²½¤Î¿êÂà¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬³á¸¶»á¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
·î´©»ï¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É
¡¡³á¸¶»á¤Ï¿·¿Í¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡É¤ÎÉô¿ôÁý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊÔ½¸Éô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÖWiLL¡×¤ÏÁÏ´©¤«¤é¿ôÇ¯¤ÇÉô¿ô¤Ï10ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢»¨»ï¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î½ÅÈÇ¤¬²¿ÅÙ¤«¤«¤«¤Ã¤¿¡£2010Ç¯Âå¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Ìç·î´©»ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×¤ÎÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÖÅÄ»á¤Ï¡Ö½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ê¤éÈ´¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³á¸¶»á¤ÎÃøºî¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖWiLL¡×¤¬Ìö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤ë¡£²ÖÅÄ»á¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹»þÂå¤«¤éÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖWiLL¡×¤Ç¤â¡Ô¥ä¥¯¥¶¤âÊò¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Î¸ü´éÌµÃÑ¡Õ¡¢¡Ôµ¤¿§°¤¤²¹²ÈÊõ¤Î¾Ð´é¡Õ¡¢¡ÔÄ«Æü¤òÆÉ¤à¤È¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¨¡¨¡¤ÈÆÉ¼Ô¤Î¼ªÌÜ¤ò³Î¼Â¤Ë¼æ¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉô¿ô¤¬¿¤Ó¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¡ÖWiLL¡×¤¬ÆÉ¼Ô¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö½µ´©»ï¤Î¿Ê¹Ô¤Ç·î´©»ï¤òºî¤ë¡×¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô»¨»ï¡ÊÆÃ¤Ë·î´©»ï¡Ë¤ÏÆÃ½¸¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥Ú¡¼¥¸¿ô¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Âæ³ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ØWiLL¡Ù¤ä¡ØHanada¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¹»Î»Ä¾Á°¤ËÂæ³ä¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾»ï¤¬»öÁ°¤ËÆÃ½¸¤â·ÇºÜµ»ö¤â¥Ú¡¼¥¸¿ô¤µ¤¨¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç´ó¹Æ°ÍÍê¤ä¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Õ
·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö½ªÅÅµ¢¤ê¡×¤ÎÆü¡¹
¡Ô¤É¤Î»¨»ï¤Ç¤â¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤ä½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ïµ»ö¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤äÆÃ½¸¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¡ØWiLL¡Ù¤ä¡ØHanada¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Ê¿¾ï±¿Å¾¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤µ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÅö½é¤ÎÍ½Äê¤Ê¤ÉÌµ»ë¤·¤Æ¤½¤Á¤é¤òºÜ¤»¤ë¡×¡Ö¥Ú¡¼¥¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð°ìÉôµ»ö¤ÏÍâ·î¡Ê°Ê¹ß¡Ë¤Ë·«¤ê±Û¤¹¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Õ
¡¡³á¸¶»á¤Ï¡Ô°ÂÇÜÁíÍý¤ÈÊ¹¤¼ê¤ÎÂÐÃÌ¤òË¿ÆüÍ¼Êý¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÃø¼Ô¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÃë¤Ë¹»Î»¤¹¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦¶¯¹Ô·³¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹»Î»Ä¾Á°¤Ë¿·¤·¤¤µ»ö¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃ¦¹Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Îµ»ö¤ò¡È°µ½Ì¡É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¡ÖWiLL¡×¤Ï²ÖÅÄÊÔ½¸Ä¹°Ê²¼¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤Ï3¡Á4¿Í¡£²ÖÅÄ»á¤¬ÈôÄ»¿·¼Ò¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ØHanada¡Ù¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ç¤âÉô°÷¤Ï4¿Í¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤Ç»¦¿ÍÅª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄÌ¾ï¹æ¤òÀ©ºî¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁý´©¹æ¤ä´ØÏ¢½ñÀÒ¤âÊÔ½¸¤¹¤ë¡£
¡Ôºî¶ÈÎÌ¤ÏËÄÂç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï1½µ´Ö¤«¤é10ÆüÁ°¸å¤Î½ªÅÅµ¢¤ê¤ÈºÇ½ªÆü¤ÎÅ°Ìëºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¸½ºß¡¢²ÖÅÄÊÔ½¸Ä¹¤Ï82ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÅ°Ìë¡¦»ÏÈ¯µ¢¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Û¤ÜËè·î¡¢¿ôÆü´Ö¤Î½ªÅÅµ¢¤ê¤È¹»Î»ºÇ½ªÆü¤Î¸áÁ°ÍÍµ¢¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¥¼¥í
¡¡²ÖÅÄ»á¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¡ÖWiLL¡×¤Ç¤â¡ÖHanada¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤«¤é¡Ö½ÐÈÇ³¦¤Î³ª¹©Á¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Î·ç¤±¤¿¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥ï¡¼¥¯¡¦¥ï¡¼¥¯¡×¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ëµæ¶Ë¤Î¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡É¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È³á¸¶»á¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÔ½¸Ä¹¤Î²ÖÅÄ»á¤ÏÉô°÷¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤ÏÌµ±ï¡£²¿¤è¤ê¤â»¨»ïÊÔ½¸¤Î»Å»ö¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÔËè·î¡¢Ê¸²½º×¤ÎÁ°Ìë¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö¤ò¼¹É®¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀè¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¼èºà¤È¾Î¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Õ
¡¡Ã¯¤è¤ê¤â²ÖÅÄ»á¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¡£¡ÖÌÌÇò¤¤»¨»ï¤òÆÉ¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î²ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÔÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËè·î¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤âÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¸¶ç¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏ¢ºÜ¤ò´Þ¤à¸¶¹Æ¤ò¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ï±»ô¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¼Ô¡Ê±¡Ë¤ËÅÇ¤½Ð¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÏÏ¢ºÜ¤ò´Þ¤à¸¶¹Æ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢ÀÖ»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ê¥é¥¤¥È¤Î»Ø¼¨¤ä¸¶¹Æ¤Î°µ½Ìºî¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸½¾ì¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÊÌÇÞÂÎ¤ÎÏ¢ºÜ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤òÊ£¿ô¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£82ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Õ
ÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³á¸¶»á
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼¡Âè¤Ë³á¸¶»á¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Çº¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼³á¸¶»á¤Ï¡ÖWiLL¡×¤ä¡ÖHanada¡×¤Î»ïÌÌ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢±¦ÇÉ¤Ë¤âº¸ÇÉ¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Âè2²ó¡Ú¼Â¤Ï¡È½÷ÀÆÉ¼Ô¡É¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖWiLL¡×¡ÖHanada¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ¡Ä°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î»àµî¡¢¥Í¥Ã¥È¡È±¢ËÅÏÀ¡É»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ç¡È±¦Íã»¨»ï¡É¤Ë³èÏ©¤Ï¤¢¤ë¤«¡Û¤Ç¤Ï¡¢³á¸¶»á¤¬²ÖÅÄ»á¤Î¸µ¤òµî¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¨¡¨¡¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¹©¾ì,
Ï·¸å,
ÂçÁ¥,
¾²ÃÈË¼