²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢³ô¤¬°Â¤¤¡¢ÊÆ¿·À¯¸¢È¯Â¤ÇºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¡þ
¡¡¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×<8698.T>¡¢¥»¥ì¥¹<3696.T>¤¬°Â¤¤¡£²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡ËÊ¬Ìî¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ËÁ°¸þ¤¤È¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤¬£²£°Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó²Á³Ê¤ÏÌÜÀè¤ÎºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤¬¶¯¤Þ¤êÆð²½¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤¯³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿°ìÏ¢¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢³ô¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È<3350.T>¤ÏµÞÈ¿Íî¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS