36»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¡ªSOUL¡ÖULTRAWIRELESS Tone¡×

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¢£Product Specifications
Model Number/s¡§ULTRA WIRELESS TONE
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¢£Feature
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¢£Technical Specification
¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Black Silver Beige
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¼þÇÈ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§20-20KHz
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¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§40mm
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¡¡¡¡¡¡¡§Dynamic
¢£Bluetooth specification
BT¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¡¡§V5.4
BT¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§HFP, A2DP, AVRCP
¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¡¡¡¡¡§SBC
BTÅþÃ£µ÷Î¥¡¡¡¡¡§Ìó10m
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