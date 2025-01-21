¥Ò¥í¥ß¡¢¡ÈÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¡ÖËÍ¤â»Å»ö°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ËÈ¼¤¦°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ËÈ¼¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Æ¶É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥Ò¥í¥ß¤Ï¡ÖËÍ¤â»Å»ö°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤Æ¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤É¤ì¤ò¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤âÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¦¡Äº£¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Æ¶É¤âÁ´Éô¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬ËÍ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤³¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ËÈ¼¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Æ¶É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥Ò¥í¥ß¤Ï¡ÖËÍ¤â»Å»ö°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤Æ¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤É¤ì¤ò¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤âÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¦¡Äº£¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Æ¶É¤âÁ´Éô¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬ËÍ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤³¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£